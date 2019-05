Harry e Meghan presentano il Royal Baby al mondo | le FOTO

Meghan e Harry presentano al mondo il loro figlio : “E’ molto tranquillo, con un carattere dolcissimo”: così Harry e Meghan hanno presentato al pubblico il loro Baby Sussex. La coppia, con il bimbo avvolto in una coperta bianca, si è presentata alla stampa al castello di Windsor, davanti la porta chiusa della St.Georgès Hall.″È un sogno”, ha aggiunto Meghan presentando il loro piccolo, settimo nella linea di successione al trono. Non hanno ...

Kate e William - il messaggio a Harry e Meghan : “Benvenuti nel club della privazione del sonno” : La nascita del “baby Sussex”, il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle, sta facendo riavvicinare le due giovani coppie reali che nei mesi scorsi erano state descritte come in rotta fra loro, complici anche gli attrici tra le due cognate. William e Kate hanno detto infatti di essere impazienti di incontrare il loro nuovo nipote, il primo per il principe erede al trono: “Siamo entusiasti e molto ...

ROYAL BABY - IL NOME DEL FIGLIO DI MEGHAN E Harry?/ Arthur o Edward : inglesi sicuri : ROYAL BABY, mistero sul NOME del primo FIGLIO di MEGHAN Markle ed Harry. Intanto gli zii William e Kate si dicono 'emozionatissimi'

Le scelte "top secret" di Meghan e Harry per il royal baby rompono ancora il protocollo : La nascita del royal baby di Meghan Markle e del principe Harry probabilmente sarà ricordata come una delle più riservate e top secret della storia della casa reale. Come sottolinea il Daily Mail, infatti, il Duca e la Duchessa di Sussex sono stati assai attenti alla privacy loro e a quella del loro primogenito.Basti pensare che l’annuncio del travaglio di Meghan è stato dato quando il bambino era già nato da ...

Meghan e Harry : per il royal baby niente regali - ma beneficenza : It’s a boy, il royal baby è nato, ma per lui niente doni: i neo genitori Meghan e Harry, infatti, invitano a fare beneficenza invece che ad inviare regali al neonato. Già qualche settimana prima della nascita, i Duchi di Sussex avevano rivolto un appello a sudditi ed ammiratori, impegnati nella corsa al regalo perfetto per il royal baby. Tramite l’account ufficiale Sussex royal, infatti, Harry e Meghan avevano ...

