Hai l'odore dell'amante! Spoglia la moglie e il giudice gli toglie il figlio

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L'uomo era ossessionato da una morbosa gelosia nei confrontia coniuge, che lo ha denunciato due volte per minacce e maltrattamenti reiterati tra le mura domestiche. Offendeva, umiliava eva laper sentire se sulla sua pelle ci fosse l''amante: per queste ragioni un uomo ha perso l'affidamento del.La vicenda a Giulianova, in provincia di Teramo, dove i giudici hanno tolto il piccolo al padre, in attesa del processo fissato per il mese di luglio.Il 29enne protagonistaa vicenda – secondo la testimonianzaa donna – vessava fisicamente e psicologicamente la compagna, che agli inquirenti ha raccontato: "Miva per sentire se su di me ci fosse l'del maschio...".Il'udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha rinviato a giudizio il 29enne, che già nei mesi scorsi era stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla coniuge: non avrebbe dovuto trovarsi a meno di cinquecento metri dalla casa, né avrebbe dovuto comunicare con lei.