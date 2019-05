Guida autonoma in Italia | il futuro è Oggi! Lo conferma il Ministro Toninelli

I primi test di un’auto a Guida autonoma sulle strade italiane : Una macchina a guida autonoma di Uber nelle strade della Caliornia (foto: Justin Sullivan/Getty Images) Se abitate a Parma o a Torino, nel futuro prossimo potreste iniziare a vedere per strada auto che si guidano da sole. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato con un decreto ministeriale la sperimentazione dei veicoli senza conducente. A dare la notizia è stato il numero uno del Mit Danilo Toninelli con un post su ...

Le novità di Parco Valentino : Guida autonoma - elettrico e anche F1 : La 5° edizione di Parco Valentino si avvicina a grandi passi e con grandi novità. Sarà un’auto a guida autonoma a tagliare il nastro mercoledì 19 giugno durante la cerimonia d’inaugurazione, una delle peculiarità presentate da Andrea Levy, presidente della manifestazione che si svolgerà a Torino dal 19 al 23 giugno. Con lui, nel Salone […] L'articolo Le novità di Parco Valentino: guida autonoma, elettrico e anche F1 sembra essere il primo ...

Parco Valentino 2019 - a Torino 40 marchi - auto a Guida autonoma e sfilata di Formula 1 : ... dice Alberto Sacco, assessore al Turismo e al Commercio del capoluogo: 'A partire dagli alberghi e dai negozi , che sono i primi a beneficiare delle ricadute sull'economia della città che un evento ...

Guida autonoma - Robotaxi Waymo al via a Phoenix con Lyft : La Waymo ha in programma di lanciare un servizio di Robotaxi a Phoenix insieme alla Lyft, la diretta rivale della Uber nel campo del trasporto a chiamata. A breve l'app dell'operatore statunitense di ride-hailing offrirà corse con veicoli a Guida autonoma gestiti dalla società nata da una costola del progetto della Google Car.Si parte con 10 veicoli. Laccordo, frutto di una partnership avviata nel 2017, prevede che la Waymo metta a disposizione ...

Guida autonoma - via libera dal Ministero dei Trasporti per i test su strada in Italia : L’ultimo atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni dei veicoli dotati di autopilota sulle strade pubbliche del nostro Paese: infatti, la Direzione generale Motorizzazione del Mit ha rilasciato l’autorizzazione ai test su strada pubblica del primo veicolo self driving. Il via libera arriva dopo l’avallo da parte dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road, espresso ...

Auto a Guida autonoma - il ministero autorizza la prima sperimentazione su strada pubblica. Primi test a Torino e a Parma : Arrivano le Auto a guida Autonoma in Italia. Lo ha deciso la Direzione generale Motorizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rilasciato oggi l’Autorizzazione alla sperimentazione su strada pubblica. Si tratta del primo via libera del ministero dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso dall’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road. Entusiasta il ministro Danilo Toninelli che ha commentato: ...

Auto del futuro : la Guida autonoma le trasformerà in salotti o - perché no - in uffici : Auto del futuro, si guideranno da sole e saranno super intelligenti, accoglieranno i passeggeri trasformando l’abitacolo a secondo delle esigenze Da qualche anno a questa parte i must che sembrano guidare nel futuro l’Automotive sono essenzialmente due, “motori ecologici” di ogni tipo e, neanche a dirlo, la “guida Autonoma“.Le più rinomate aziende e le nuove start-up stanno investendo miliardi nella ...