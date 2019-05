Guerra commerciale USA-Cina | quali conseguenze sui mercati?

L'allarme di Christine Lagarde : "La Guerra commerciale tra USA e Cina minaccia l'economia mondiale" : Durante l'evento del Forum di Parigi, anche il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, ha messo in guardia dall'impatto di una guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo. "...

Guerra commerciale Usa-Cina - Lagarde - FMI - : 'Una minaccia per l'economia' : Le tensioni commerciali in atto tra le due superpotenze Usa e Cina sono una minaccia per l'economia mondiale. Lo afferma il direttore operativo del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde nel corso del suo intervento alla conferenza 'Forum di Parigi"un debito sostenibile, una ...

Economia tedesca più colpita da Guerra commerciale : Il rallentamento della seconda Economia mondiale non potrà che influire negativamente sull'Economia australiana. Forse ci vorrà del tempo, ma succederà. Per fortuna la RBA è una delle poche banche ...

Bisogna evitare una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, durante il

CINA - TRUMP MINACCIA DAZI AL 25% SU IMPORT/ Guerra commerciale : delegati in Usa : Guerra commerciale Usa-CINA, TRUMP MINACCIA a sorpresa l'innalzamento dei DAZI dal 10% al 25% su IMPORT da Pechino. delegati CINA andranno negli States

Cina - nuovi dazi Usa : «Scontro di civiltà» Borse giù - Milano è la peggiore : indici I rischi della Guerra commerciale : analisi : Il presidente americano minaccia di portare al 25% le imposte sui prodotti cinesi e Pechino pensa di cancellare gli incontri negoziali a Washington. Crollano le Borse asiatiche, giù anche quelle europee: Milano apre con un -2%

Guerra commerciale USA-Cina : quali effetti sul PIL americano? : Inoltre, l'ultimo Beige Book suggerisce che l'economia statunitense abbia chiuso il primo trimestre con uno slancio leggermente più forte. Tim Drayson ha rivisto la propria posizione sulla Fed ...

Fiat Chrysler : la Guerra commerciale tra USA e Cina costa posti di lavoro a Belvidere : Resta da vedere se le tariffe aiuteranno o meno l'economia degli Stati Uniti a lungo termine " domanda, offerta, PIL e bilancia commerciale. A breve termine, almeno, le tariffe sembrano non aver ...

Guerra commerciale - guerra tecnologica o qualcosa di peggio? : Ottenere un vantaggio geostrategico significa vincere in molti campi di competizione, sia in economia sia su base militare, e anche in termini di influenza culturale. Tutto questo poggia anche su un ...

La Cina si chiede se convenga la Guerra commerciale con gli Usa : ... ma di medio e lungo periodo: ampliare gli accordi multilaterali su scambi ed investimenti per tener conto della "nuova" economia pilotata da dati e tecnologia delle informazioni ed incanalare la ...

Dazi - Guerra commerciale tra Trump e la Ue. Nel mirino anche il made in Italy : La guerra commerciale continua. E il livello dello scontro si alza pensantemente. Il rappresentante al Commercio americano ha, infatti, proposto di applicare tariffe su una lista di prodotti europei. Un lunghissimo elenco dal valore di 11 miliardi di dollari che va dagli aerei ai prodotti alimentari, dal formaggio roquefort all'olio d'oliva. A pagare potrebbero essere anche numerosi prodotti del made in Italy, come il prosecco e il pecorino. ...

Guerra commerciale USA-Cina - mossa distensiva di Pechino - : Le autorità cinesi prorogano la decisione relativa alla sospensione dell'aumento dei dazi sulle importazioni di automobili e pezzi di ricambio dagli Stati Uniti, si afferma in una dichiarazione del ...