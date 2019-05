Grande Fratello 16 | Kikò Nalli avrebbe incontrato un autore per parlare della Suarez

Grande Fratello - Francesca tradita dal fidanzato? Parla la sorella della gieffina : La nuova diretta del Grande Fratello , il reality condotto da Barbara D'Urso , è stata trasmessa lunedì 6 maggio ed ha riservato al pubblico molti colpi di scena. Come il momento in cui la conduttrice ...

Sanzioni a chi risparmia troppo : arriva il Grande Fratello fiscale : 'Non si farà pesca a strascico ma un'analisi preventiva di rischio mirata'. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore, ieri ha voluto tranquillizzare i contribuenti sulla prossima ...

Dal Grande Fratello la Vignali critica la Cipriani che risponde a tono tramite Twitter : La Vignali la definisce: “Stupida”, la Cipriani risponde tramite Twitter Valentina Vignali, in questi giorni passati nella Casa di Cinecittà, ha fatto una clamorosa rivelazione su Francesca Cipirani che ha lasciato davvero tutti senza parole. Difatti la popolare cestista ha confessato agli altri concorrenti del Grande Fratello di Barbara d’Urso di aver conosciuto la showgirl un po’ di tempo … Continue reading Dal Grande ...

Grande Fratello 2019 - spunta l'ex fidanzato di Martina Nasoni : 'Voglio entrare in casa per chiederle scusa : 'Ho parlato con l'ex fidanzato di Martina Nasoni, concorrente de l ', annuncia Roger Garth nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. l'ex della 'ragazza con il cuore di latta' lo avrebbe contattato ...

Jessica Mazzoli : ecco il vero motivo per cui non è rientrata al Grande Fratello : Perché Jessica Mazzoli non è più tornata al Grande Fratello 16 Jessica Mazzoli è fuori dal Grande Fratello 16. Dopo l’intervento di peritonite l’ex compagna di Morgan non è più rientrata nella Casa più spiata d’Italia. È stata la stessa cantante a dare l’annuncio a pubblico e coinquilini nel corso della quinta puntata del reality […] L'articolo Jessica Mazzoli: ecco il vero motivo per cui non è rientrata al Grande ...

Grande Fratello 2019 : La Verità sul Tradimento di Francesca De Andrè! : La notizia del Tradimento di Francesca De Andrè durante la sua permamenza al Grande Fratello 2019 si sta diffondendo senza tregua. Ora spunta una nuova testimonianza che stravolge le opinioni. Ecco cosa è successo… Nuove notizie direttamente dal fronte del Grande Fratello. In questi giorni si fa un gran parlare di una concorrente del reality: Francesca De Andrè. Nei giorni scorsi si era diffusa a macchia d’olio la notizia che la ...

Grande Fratello 16 - Cristian Imparato parla di Michael Terlizzi dopo l'eliminazione : Cristian Imparato è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello 16 nell'ultima puntata in prima serata del reality, andata in onda lunedì 6 maggio. Il giovane cantante, nato professionalmente nel talent Io canto, ha raccolto appena il 12% delle preferenze del pubblico votante, terminando così la sua corsa alla vittoria.Poche ore dopo l'eliminazione dal gioco, Imparato ha commentato su Instagram l'esperienza all'interno del programma, ...

Grande Fratello - il fidanzato della De Andrè non l'ha tradita - parla la sorella Fabrizia : Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio, Fabrizia, sorella di Francesca De Andrè, ha smentito la notizia che oramai circola da giorni: Giorgio Tambellini non l'ha tradita. Dopo giorni di silenzio da parte di Giorgio, fuori dall'Italia per lavoro, la sorella di Francesca è riuscita a p

Grande Fratello : il fidanzato di Francesca De Andrè non l’ha tradita. Spiega tutto la sorella… : Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André... L'articolo Grande Fratello: il fidanzato di Francesca De Andrè non l’ha tradita. Spiega tutto la sorella… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - Valentina Vignali confidenze shock sull'ex Stefano Laudoni : "droghe e trans" : Valentina Vignali è una delle concorrenti del Grande Fratello più discusse del momento. La ragazza è molto famosa su Instagram e per diversi anni è stata fidanzata con Stefano Laudoni, anche lui giocatore di basket professionista. Durante i giorni trascorsi nella Casa la cestista ha parlato molto de

Grande Fratello 16 - Fabrizia De Andrè parla di Giorgio Tambellini : "Mi ha detto che lui era insieme ad altre persone" : Ieri sera Francesca de Andrè ha subìto un brutto colpo davanti alle foto del suo fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia dell'influencer Rosy Zamboni, la sua reazione alla visione degli scatti pubblicati dal settimanale Oggi è stata furiosa sia durante la chiacchierata con Barbara d'Urso che nella casa in più sfoghi con gli inquilini. Gli scatti scottanti hanno portato Francesca ad una crisi molto delicata.Il giorno dopo l'infelice ...

Grande Fratello 16 - Francesca Cipriani contro Valentina Vignali : "La realtà è diversa dai social - basta guardare le sue foto" : Volano stracci fra Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 16, e la showgirl tutta pepe Francesca Cipriani, che proprio nella casa di Cinecittà ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.La bionda amante della chirurgia estetica, dopo che la cestista l'avrebbe descritta come "una delle persone più stupide che abbia mai incontrato" ai suoi compagni di gioco, ha sottolineato su Twitter di non averla mai ...

Grande Fratello 16 - Guendalina Canessa e il 'femminella' a Gabriel Garko : Oggi pomeriggio, intorno alle 16, Guendalina Canessa si è ritrovata in giardino con Enrico, Gennaro e Gianmarco per commentare i vip nostrani. In questi casi, come accaduto, ci si imbatte un percorso assai pericoloso, un campo minato in cui si rischia di farsi davvero male. Dimenticando di avere le telecamere puntate, quasi 24 ore su 24, i concorrenti si lasciano andare ad esternazioni assai pesanti sulle celebrities.prosegui la ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André consolata da Gennaro : "Lui si sta perdendo una donna con la D maiuscola" : Ieri sera, durante la puntata serale del Grande Fratello 16, Francesca De André ha visto le foto riguardanti il fidanzato Giorgio paparazzato insieme ad un'altra ragazza di nome Rosi, davanti alla propria abitazione, reagendo, ovviamente, non bene. Nel daytime di oggi, andato in onda su Canale 5, abbiamo visto vari "confessionali" riguardanti l'accaduto. Valentina Vignali, ad esempio, ha definito sospetto, il silenzio del fidanzato della ...