Gran Sasso | il 14 maggio Consiglio Regionale straordinario per criticità acque

L'acqua del Gran Sasso va tutelata subito - la salute e l'ambiente non possono più attendere : La nuova Giunta di centrodestra ha chiesto la nomina di un Commissario straordinario , ennesimo segno del fallimento della politica di agire al di fuori di un contesto emergenziale, mentre il MIT ci ...

Ambiente - Gran Sasso : “Lo Stato finanzi gli interventi” : Approvato all’unanimita’ dall’Assemblea dei Sindaci il documento proposto dal presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, sulla questione legata al sistema Gran Sasso, dopo l’annuncio di chiusura del traforo deciso dal concessionario della autostrada A24, Strada dei Parchi. All’appuntamento, allargato alla partecipazione di Regione, istituzioni, parti sociali e associazioni ambientaliste, hanno ...

Traforo Gran Sasso - Cesa - Udc - si schiera contro chiusura : è una follia - mettere in sicurezza laboratori : Questa decisione sta passando in sordina: è una follia e questa decisione si tradurrà in una sciagura per l'economia del territorio che, dal 19 maggio prossimo, si vedrà chiudere il collegamento, in ...

Gran Sasso - appello Regione a Governo : L'Aquila - Valutare se vi siano condizioni per lo stato di emergenza e nominare un commissario con "pieni poteri e risorse per sciogliere tutti i nodi e mettere in sicurezza il sistema". Lo chiede al Governo la Regione Abruzzo, con delibera di Giunta approvata oggi, per l'area del Gran Sasso. Al mondo, ricorda il governatore Marco Marsilio, "non c'è altro luogo in cui un traforo autostradale nasconde ...

Al Gran Sasso hanno osservato uno degli eventi più rari dell'Universo : Il rilevatore di materia oscura Xenon1T dei laboratori nazionali del Gran Sasso ha per la prima volta misurato la doppia cattura elettronica dell'isotopo xenon-124. Il decadimento più raro dell'...

Al Gran Sasso hanno osservato uno degli eventi più rari dell’Universo : (Foto: Xenon1T) Nei laboratori nazionali del Gran Sasso (Lngs) dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), il rilevatore di materia oscura Xenon1T ha appena registrato uno degli eventi più rari dell’Universo. Lo strumento, infatti, è riuscito per la prima volta a rilevare direttamente uno speciale e rarissimo tipo di decadimento radioattivo, quello dello xenon-124. La scoperta è stata appena pubblicata su Nature. Quella ...

Malore sul Gran Sasso - muore imprenditore aquilano di 49 anni : L'AQUILA - Un imprenditore aquilano, Giuseppe Ioannucci, 49 anni, é morto stamattina dopo aver accusato un Malore sul Gran Sasso. L'uomo, che insieme ai fratelli era il titolare dell'autodemolizioni ...

Incidenti in Montagna - Gran Sasso : scialpinista muore colpito da malore : Uno scialpinista è morto questa mattina sul Gran Sasso, dopo essere stato colpito da un malore, mentre era impegnato in un’escursione. Il 48enne è stato ritrovato a terra da due scialpinisti di passaggio. L’equipaggio del 118 giunto sul posto ha provveduto ad accertare il decesso e a chiedere l’autorizzazione per la rimozione del corpo. L'articolo Incidenti in Montagna, Gran Sasso: scialpinista muore colpito da malore sembra ...

DUE STUDENTI DEL LICEO FERRARIS DI TARANTO SUL Gran Sasso PER STUDIARE I RAGGI COSMICI : Francesco e Sabrina hanno potuto vivere un'esperienza unica a contatto con il mondo della scienza e della ricerca. Nei panni di veri e propri ricercatori, hanno esplorato il mondo della fisica delle ...

TRAFORO Gran Sasso : D'ALBERTO - ''SI GIOCA SU PELLE CITTADINI'' : Parlano di 'grave colpo all'economia regionale' i consiglieri del gruppo del Partito democratico di Teramo. 'Occorre, come già richiesto dall'onorevole Stefania Pezzopane - aggiungono i consiglieri ...

Italia - viaggio nella bellezza : il Gran Sasso e le genti d’Abruzzo : “Quand’io fuoi sopra la sommità, mirand’all’intorno, pareva che io fussi in aria, perché tutti gli altissimi Monti che gli sono appresso erano molto più bassi di questo. Addunque questo monte è veramente il più alto [..] di tutti i monti d’Italia perché sendo alla cima si vede il Mare Adriatico, il Ionico, et il Tirreno.” Con queste parole scritte nel 1573, Francesco De Marchi, ci racconta il momento in cui, dopo una lunga e difficile scalata, ...