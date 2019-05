Gli italiani vogliono l' euro e sono contro l' uscita dall' Ue | Censis

Censis - il 73 - 9% deGli italiani favorevole alla patrimoniale : Roma, 8 mag., askanews, - Il 73,9% degli italiani si dice favorevole all'imposizione di una tassa sui grandi patrimoni e il 74,9% all'introduzione di un salario minimo per legge. È quanto emerge dalla ...

Censis : no Italexit - Gli italiani non sognano la fuga dalla Ue : Roma, 8 mag., askanews, - Il 66,2% degli italiani non vuole l'uscita dall'euro e il ritorno alla lira. Il 65,8% è contrario al ritorno alla sovranità nazionale con l'uscita dall'Unione europea. Il 52% ...

È stata archiviata l’indagine suGli scienziati italiani che studiavano la Xylella accusati di aver contribuito a diffondere la malattia : Il Giudice per le indagini preliminari di Lecce ha disposto l’archiviazione dell’indagine su 10 ricercatori italiani che si erano occupati da Xylella e che erano stati accusati di aver causato la diffusione della malattia, che ha provocato la morte di

Sondaggi politici - Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno la fiducia deGli italiani : Secondo un Sondaggio politico elaborato da Ixè, Matteo Salvini ha la fiducia del 47% degli italiani, così come il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mentre il governo di cui fanno parte ha la fiducia del 43% degli intervistati. Per il 57% della popolazione Salvini ha sbagliato a non partecipare alle celebrazioni per la festa della Liberazione.

Sondaggi politici - per Pew Research Gli italiani tra i più contrari alla diversità : Sondaggi politici, per Pew Research gli italiani tra i più contrari alla diversità Tra le indagini globali di cui si occupa Pew Reseach vi è l’attitudine dei vari popoli verso i fenomeni sociali dell’attualità. Immigrazione, globalizzazione, ruolo della religione, ecc. Con un confronto tra le reazioni di popolazioni vicine o lontane tra loro. L’Italia risulta spesso ai primi posti nelle ultime rilevazioni per quanto ...

Cosa succederebbe se Call of Duty incontrasse Goat Simulator? Goat of Duty è il folle progetto deGli italiani di 34BigThings : Cos'hanno in comune Call of Duty e Goat Simulator? Al di là di essere entrambi degli incredibili successi commerciali apparentemente nulla ma la risposta a questa "annosa" domanda d'ora in poi sarà assolutamente ovvia: Goat of Duty.34BigThings, team italiano conosciuto soprattutto per l'ottimo Redout, sta lavorando su un progetto all'apparenza a dir poco folle che sembra effettivamente unire Call of Duty e Goat Simulator. Pensate a un gioco ...

Halmstad blocca Gli italiani : Nello stato ippico libero di Svezia, dove evidentemente ognuno è autorizzato a prendere decisioni autonome, l'ippodromo di Halmstad, nella persona del CEO Dag Ekner, ha annunciato che i quattro driver ...

Milano Food City - riuniti i miGliori Chef Stellati italiani nel mondo : I migliori Chef Stellati italiani che lavorano all'estero si ritrovano a Milano tra oggi e domani, per l'iniziativa "The world's 100 best Italian"

Fisco - la finanza ti entra nel conto corrente. Gli "incroci selettivi" - italiani sotto attacco : Il Fisco entrerà nei conti correnti degli italiani per "controlli mirati". Dal governo è arrivato il via libera alla "Superanagrafe" dei conti correnti che permetterà all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di effettuare controlli selettivi sui risparmi dei contribuenti. Leggi anche: "Un

Car sharing - sono più di un milione al giorno Gli italiani che ne fanno uso : La sharing mobility si fa strada, ogni giorno sono oltre un milione gli italiani che utilizzano veicoli condivisi per i propri spostamenti sono più di un milione gli italiani che ricorrono giornalmente ad auto, van e scooter non di loro proprietà per gli spostamenti. Il dato, contenuto nel 18° rapporto ANIASA, che è stato presentato nella sala conferenze dell’hotel The Westin Palace, di Milano, e mostra una costante crescita ...

Vettura connessa per la sicurezza - il 60% deGli italiani è d’accordo anche a discapito della propria privacy : Vetture Connesse, lo studio di Confindustria ANIASA rivela: speranze, dubbi e perplessità degli italiani che rinuncerebbero volentieri alla privacy in favore della sicurezza sulle strade Secondo uno studio di Confindustria ANIASA, il 60% degli automobilisti italiani si dice pronto a rinunciare alla privacy e a condividere i dati relativi all’utilizzo del veicolo che guida, solo e solo se i dati forniti possano realmente portare ...

Diabete : 3.8 milioni di italiani soffrono di Glicemia alta : Allarme Diabete: in Italia questa patologia colpisce circa il 6,34% della popolazione, pari a 3,84 milioni, a cui si aggiunge un altro 2% circa di sommerso. E un rapido incremento è previsto nei prossimi decenni: circa 58 milioni di persone in Europa vivono attualmente con il Diabete mellito di tipo 2, mentre saliranno a 67 milioni entro il 2045. È quanto emerso oggi a Roma nel corso della conferenza stampa di presentazione dello studio ...

Gli hacker di Anonymous pubblicano i dati di oltre 30mila avvocati italiani : Anonymous Italia e LulzSecITA pubblicano i dati personali di oltre 600 avvocati italiani (fonte: Twitter LulzSecITA) I collettivi di hacker italiani Lulzsec Ita e Anonymous hanno iniziato una campagna per mostrare le vulnerabilità con cui alcuni Ordini degli avvocati italiani conservano i dati dei loro iscritti in rete. Il gruppo Luzsec Ita ha annunciato cinque attacchi in cinque giorni, da lunedì 6 maggio, e finora ha pubblicato su Twitter i ...

Per Bruxelles i conti italiani stanno per deraGliare : I binari non stanno reggendo e il treno sta già deragliando. Le previsioni di primavera dell’Unione europea presentano il conto all’Italia ed è un conto salato. Il debito e il deficit sono fuori controllo, la crescita rasenta lo zero. Tutti i principali indicatori sono rivisti in peggioramento rispetto al già austero bagno di realismo messo nero su bianco dal governo italiano nel Def. Due numeri, su tutti, aprono ...