Gli artifici che fanno male al Paese

Aeroporto di Fiumicino : allarme bomba - intervengono Gli artificieri : Aeroporto di Fiumicino , attimi di paura per un allarme bomba . Tutto è successo poco prima delle 8 di oggi, giovedì 2 maggio 2019: un'auto 'sospetta' è stata individuata nei pressi dello scalo ...

L’intelligenza artificiale spaventa Gli americani : per il 57% deGli elettori è una minaccia : Secondo un sondaggio condotto da ScottRasmussen.com, per il 57% degli elettori statunitensi l’intelligenza artificiale rappresenta in qualche modo una minaccia per la razza umana, mentre per il 16% è una minaccia molto seria. Gli elettori più giovani sono più preoccupati rispetto agli elettori con oltre 50 anni, e i repubblicani lo sono poco di più rispetto a democratici e indipendenti. L'articolo L’intelligenza artificiale spaventa ...

Come la Cina usa l’intelligenza artificiale per controllare Gli uiguri : Non è un mistero che la Cina sfrutti le tecnologie più sofisticate in chiave di sicurezza e di repressione del dissenso. Ma ora Pechino potrebbe aver fatto un ulteriore salto di qualità che non mancherà di provocare dibattiti e polemiche visto che le autorità cinesi hanno iniziato a “educare” l’intelligenza artificiale a riconoscere le persone su base etnico-razziale. Ecco Come...

“Intelligenza artificiale - opportunità e rischi” : un workshop suGli impatti presenti e futuri nella nostra società : L’intelligenza artificiale, IA, è tra noi e le sue applicazioni interessano tantissimi ambiti, anche molto distanti tra loro. Quali saranno gli impatti di questa tecnologia? Riusciremo a sfruttarla a nostro vantaggio o finiremo per subirla? Se ne parlerà mercoledì 17 aprile, dalle 14.30, nella sede del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova (via Francesco Vivaldi 5) nell’ambito di un workshop organizzato da Impactscool, realtà che si ...

Inseminazione artificiale - medico banca del seme ha 49 fiGli biologici : L'ex direttore di una banca dello sperma in Olanda, morto nel 2017, è il padre biologico di 49 bambini nati con l'Inseminazione artificiale. Lo ha annunciato oggi Defence for Children, una organizzazione che rappresenta i genitori e i bambini al centro di uno scandalo. Jan Karbaat, medico ed ex direttore di una clinica per la fertilizzazione di Barendrecht, vicino a Rotterdam, è sospettato di aver utilizzato il suo seme al posto di quello dei ...

Ecco 'Marc' - l'intelligenza artificiale per Gli agenti di vendita del settore salute : Milano, 12 apr. (AdnKronos salute) - Intelligenza artificiale formato pocket, per guidare gli agenti di vendita del settore salute fornendo "suggerimenti strategici in tempo reale" direttamente dallo smartphone. Si chiama 'M.A.R.C.' l'assistente digitale smart fra le novità in vetrina a Cosmofarma E

Ajax-Juve - Gli olandesi le provano tutte : fuochi d’artificio sotto l’albergo dei bianconeri [VIDEO] : Si avvicina sempre di più la partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, in campo Ajax e Juventus in un match fondamentale per il proseguo della competizione. I bianconeri dovranno fare i conti con qualche problema di troppo, out infatti Chiellini e Emre Can, gli olandesi sono una squadra giovane ma comunque pericolosa e che potrà impensierire la squadra di Allegri. I tifosi dell’Ajax sono disposti a ...

Cyber-agricoltura - l'intelligenza artificiale può aiutarci a coltivare meGlio (e produrre di più) : L'intelligenza artificiale è destinata a cambiare per sempre le nostre vite, aprendoci ad un universo di possibilità. Oggi, sfruttiamo algoritmi e machine learning per scattare foto migliori sullo smartphone, dialogare con l'assistente digitale o controllare gli elettrodomestici di casa. Ma cosa succederà quando la utilizzeremo per migliorare le nostre conoscenze in agricoltura? L'utilizzo della tecnologia ha ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2019 in DIRETTA : fuochi d’artificio neGli 800 sl. Superba Panzierza - ottima Federica Pellegrini - Miressi re dei 100 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Italiani di Nuoto. Nel day-3 assisteremo a gare di alta qualità e con grandi interpreti. In primis prepariamoci alla grande sfida tra Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti negli 800 stile libero. Il toscano, reduce dalla strepitosa gara dei 400 stile libero con record italiano eguagliato, vuol confermare la propria forza nella specialità in cui è campione del mondo in ...

L'intelligenza artificiale coltiva il basilico miGliore : ... in questo ambito il gruppo di ricerca sta già conducendo esperimenti sugli alberi di nocciole per la multinazionale Ferrero, che consuma il 25% delle nocciole coltivate al mondo.

Busta con esplosivo al sindaco di Torino - Gli artificieri : 'Poteva esplodere' : È arrivata ieri pomeriggio, tramite posta ordinaria, la Busta sospetta che ha fatto scattare l'allarme al municipio di Torino. La Busta era indirizzata al sindaco Chiara Appendino e, secondo le verifiche degli agenti della Digos, sarebbe esplosa una volta aperta. Al sindaco messaggi di solidarietà da parte di tutte le forze politiche. Chi è il mittente 'Scuola A. Diaz, via C. Battisti 6, 16145 Genova': recita così la scritta applicata alla ...

eBay lancia un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale per aiutare Gli utenti a trovare ciò che cercano : L'intelligenza artificiale sta trovando sempre più applicazioni e anche per lo shopping online potrebbe rivelarsi molto utile: almeno di ciò è convinto il team di eBay L'articolo eBay lancia un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a trovare ciò che cercano proviene da TuttoAndroid.

Samsung spiega come l’intelligenza artificiale miGliora i Samsung Galaxy S10 : Samsung ha deciso di spiegare come l'Intelligenza artificiale riesca a migliorare l'esperienza offerta dagli smartphone della nuova serie Samsung Galaxy S10 L'articolo Samsung spiega come l’intelligenza artificiale migliora i Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Pancreas artificiale e il diabete : per controllare insulina e Glicemia : Un Pancreas artificiale per il diabete di tipo 1. E’ una nuova realtà che potrebbe essere adottata per i moltissimi pazienti con diabete di tipo 1.