Giro d' Italia | la storia e la maglia rosa degli ultimi anni

Giro d’Italia 2019 : le 22 squadre ai raggi X. Capitani - gregari e le rose complete : Manca ormai sempre meno. Tre giorni e comincia l’attesissima edizione numero 102 del Giro d’Italia: sabato si parte, con la prima tappa, una breve cronometro in quel di Bologna. Sono state ormai praticamente ufficializzate tutte le ventidue squadre con i corridori che saranno alla partenza in terra romagnola: andiamo a scoprirle nel dettaglio ad una ad una. 1. Movistar ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : le 21 tappe ai raggi X. La guida completa - gli scenari tattici e l’analisi di Federico Militello : Sabato 10 maggio scatterà l’edizione n.102 del Giro d’Italia. 21 tappe da disputare, 3578,8 km da percorrere lungo lo Stivale. Saranno nove le frazioni che presenteranno un chilometraggio superiore ai 200 km. Giocheranno un ruolo determinante le prove contro il tempo: previste ben tre cronometro individuali, per un totale 59,8 km. Cinque, invece, i tapponi di altissima montagna, tutti concentrati nella seconda parte della Corsa ...

Giro d’Italia 2019 : come vederlo gratis e in chiaro sulla RAI. Tutte le rubriche e gli appuntamenti dalla mattina alla sera : Il Giro d’Italia 2019 sarà trasmesso in diretta tv gratis e in chiaro sui canali RAI. Il network pubblico ha rinnovato il contratto con RCS Sport e si conferma la casa del grande ciclismo insieme ad Eurosport, Tutte le tappe della Corsa Rosa saranno visibili pedalata dopo pedalata per non perdersi davvero nulla: le 21 frazioni, da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, potranno essere fruite dal grande pubblico accendendo i propri ...

Giro d’Italia 2019 : le squadre italiane Professional al via. Obiettivi e corridori di punta : Saranno tre le formazioni Professional italiane che cercheranno di ben figurare al Giro d’Italia 2019. L’Androni Giocattoli-Sidermec sarà al via grazie alla vittoria della Ciclismo Cup dello scorso anno, mentre le altre due delle tre wildcard sono andate alla Bardiani-CSF e alla Nippo Vini Fantini. L’obiettivo è sempre e solo uno: dimostrare di essersi meritati l’invito al Giro; anche per onorare il ciclismo italiano che ...

“La fagianata” : Riccardo Magrini racconta il Giro d’Italia 2019 ogni giorno su OA Sport : Chi non conosce Riccardo Magrini tra gli appassionati di ciclismo? Professionista tra i 1977 ed il 1986, quando si tolse lo sfizio di vincere una tappa al Giro d’Italia ed una al Tour de France; in seguito apprezzato direttore Sportivo in ammiraglia, tra gli altri anche di Marco Pantani e Mario Cipollini. Il “Magro” è ormai da diversi anni la storica voce tecnica di EuroSport per il ciclismo. Un professionista serio, ...

Giro d’Italia 2019 : i possibili scenari tattici. Le cronometro iniziali obbligheranno gli scalatori ad attaccare ad ogni occasione : Manca sempre meno alla partenza del Giro d’Italia 2019. Le varie formazioni hanno ormai ufficializzato la composizione delle varie squadre e la battaglia per il successo finale sta per infiammarsi sulle strade italiane. Se il percorso della 102a edizione della Corsa Rosa è ormai noto nelle sue caratteristiche essenziali, un aspetto che merita attenzione riguarda gli scenari tattici che potrebbero delinearsi nell’arco delle tre ...

Giro d’Italia : doppio leader per la Deceuninck Quickstep - Viviani con un treno fortissimo : Sull’onda di una prima parte di stagione sontuosa la Deceuninck Quickstep è pronta a sbarcare al Giro d’Italia con grandi ambizioni. La squadra belga si preannuncia il punto di riferimento per le tappe da volata, sia per la presenza di Elia Viviani, quattro volte vincitore nella scorsa edizione, che per il gruppo al suo fianco. Il velocista veronese avrà infatti un treno di prim'ordine a guidarlo negli sprint, certamente il migliore tra quelli ...

Giro d’Italia 2019 – E’ tornato BiciScuola con la pedalata per i giovanissimi : Nel weekend appena trascorso, molte città di tappa della Corsa Rosa hanno ospitato la pedalata rivolta agli alunni delle classi iscritte al progetto, alle loro famiglie e a tutti i cittadini. Per il 18esimo anno BiciScuola sarà parte integrante del Giro d’Italia BiciScuola, il progetto di RCS Sport in collaborazione con la Polizia di Stato giunto alla 18esima edizione, è nato per educare divertendo e avvicinare i bambini al Ciclismo e al ...

Giro d’Italia 2019 - Mikel Landa : “Mesi duri - ma ora sto bene. Occhio a Yates e Nibali” : Sarà sicuramente uno dei pretendenti in chiave Trofeo Senza Fine. Si presenta come capitano della Movistar l’iberico Mikel Landa alla partenza del Giro d’Italia 2019 di Bologna. Forse un gradino al di sotto dei quattro grandi favoriti, i vari Roglic, Dumoulin, Nibali e Yates, ma lo scalatore spagnolo ha spesso dimostrato di poter disimpegnarsi al meglio sulle strade del Bel Paese e vuole assolutamente sfruttare ...

Giro d’Italia - prima tappa Bologna : cronometro con scalata sul San Luca - in tv su Rai 2 : Sabato 11 maggio la grande partenza del Giro d'Italia edizione numero 102 sarà da Bologna, città che torna ad essere sede inaugurale della Corsa Rosa un quarto di secolo dopo l’edizione del 1994, che vide Endrio Leoni vincitore di quella prima tappa e il russo Evgenij Berzin trionfatore finale davanti a Marco Pantani. La prima tappa del Giro 2019 sarà una breve ma impegnativa cronometro individuale collinare, che si svolgerà sulla distanza di ...

Giro d’Italia - gli uomini del Team Ineos : no a Moscon - confermato Puccio : Il Giro d’Italia che parte sabato da Bologna sarà la prima grande corsa a tappe per il Team Ineos, la nuova denominazione assunta dall’ex Sky dopo il cambio di proprietà e di sponsor. La squadra britannica ha dovuto ridisegnare la propria formazione in questi ultimi giorni di avvicinamento al via della corsa rosa, rivedendo il progetto originario che vedeva in Egan Bernal il leader per puntare alla classifica generale. Lo scalatore colombiano è ...

Giro d’Italia 2019 : il percorso e l’altimetria delle 21 tappe. Tre cronometro - sfilza di salite - Gavia e Mortirolo decisivi : Il percorso del Giro d’Italia 2019 si preannuncia particolarmente impegnativo, sono previsti 3578 km spalmati su 21 tappe nell’arco di tre settimane. La Corsa Rosa, che scatterà sabato 11 maggio da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno a Verona, può essere divisa in due parti: la prima senza particolari difficoltà altimetriche ma con due cronometro molto insidiose e la seconda caratterizzata da tantissime salite che ...

Giro d’Italia 2019 - Passo Gavia innevato : passerà la Corsa Rosa? Alternativa : scalare il Mortirolo due volte! Tappone da brividi : La Lovere-Ponte di Legno sarà la tappa regina del Giro d’Italia 2019, la sedicesima frazione in programma martedì 28 maggio sarà determinante per la classifica generale e probabilmente risulterà decisiva per l’assegnazione della maglia rosa. Tappone alpino semplicemente stellare, solo chi ha le gambe può dettare legge e fare la differenza: 226 km con oltre 5000 metri di dislivello, dopo essere transitati dalla Presolana e dalla Croce ...