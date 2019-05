Giro d’Italia 2019 – Selle Italia ancora a fianco della Corsa Rosa

sportfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Continua la partnership, che l’azienda celebra con la nuova SP-01 Boost SuperflowSpecial Edition, la sella in edizione limitata dedicata al #una voltaè protagonistastagione ciclisticana ed internazionale, con l’evento nostrano più amato dagli appassionati: al via il, che l’azienda di Asolo sostiene anche quest’anno come sponsor. SP-01 Boost SuperflowSpecial Edition: una sella da collezione imac 20 Per celebrare un’unione ormai consolidata nel tempo e già confermata per il prossimo anno,ha pensato anche per l’edizionead un prodotto ad hoc, dedicato agli amanti. A vestirsi dei colori del, è questa volta la SP-01 Boost. La sella corta, modello di grande successo presentato allo scorso Eurobike e già utilizzato da diversi professionisti in tutto il mondo, ...

