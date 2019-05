Giovedì 09 Maggio al Macfrut 2019 di Rimini | terza Conferenza Nazionale dell’Innovazione

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1947 de Il SEGRETO di giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2019: Elsa si rifugia tra le rovine di una casa al di fuori del territorio di Puente Viejo e nessuno riesce a farle cambiare idea, neanche i due sacerdoti. In paese, intanto, tutti sono contro Elsa… persino Isaac! Raimundo Ulloa rientra alla villa e Fernando Mesia gli prospetta una buona soluzione per pagare il riscatto richiesto per la liberazione di Emilia e ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di Giovedì 9 maggio 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 9 maggio 2019, anticipazioni puntata n. 174: Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni) finalmente si ritrovano e hanno il sospetto che dietro alle bugie di Lisa Conterno (Desirée Noferini) ci sia Andreina Mandelli (Alice Torriani); Marta decide a quel punto di pedinare Andreina per scoprire cosa stia nascondendo… Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) preleva una ingente somma di denaro da usare per il ...

Paolo Fox oroscopo di domani : previsioni Giovedì 9 maggio : oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: previsioni di domani di Paolo Fox Si scopre il volere delle stelle secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox (9 maggio) per tutti i segni dello zodiaco. ARIETE: sarà una giornata piuttosto stressante e pesante sotto tutti i punti di vista. Hanno bisogno di recuperare un po’ di spazio soprattutto un po’ di tempo per recuperare sentimentalmente parlando. TORO: si sentirà un po’ ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Giovedì 9 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 9 maggio 2019: Steffy racconta a Bill quanto successo con Liam e Hope. Al fine di proteggere i propri interessi e quelli di Kelly alla Forrester Creations, la ragazza chiede all’editore di cederle il suo 12,5% della proprietà della casa di moda, da aggiungere al 25% già in suo possesso. Bill è restio, ma acconsente ad un prezzo: Steffy dovrà diventare sua moglie… Hope racconta a Brooke che ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 8 e Giovedì 9 maggio 2019 : anticipazioni puntata 712 di Una VITA di mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2019: Samuel chiede in modo esplicito a Blanca chi sia il padre del figlio che aspetta, ma lei gli dice che non potrebbe dire con assoluta certezza se sia suo o di Diego… A poche ore dalla nuova inaugurazione della Deliciosa, Flora sorprende Inigo e Leonor mentre sono in atteggiamenti intimi… Inigo bacia Leonor, ma lei gli risponde schiaffeggiandolo… Da non ...

Sicilia : Giovedì 9 Maggio inaugurazione della nuova sede del Parco dei Monti Sicani : “Un’importante protocollo per esportare i Monti Sicani nel mondo, promuoverli e creare una serie di attività legate all’educazione ambientale. giovedì 9 Maggio durante l’inaugurazione della nuova sede dell’Ente Parco dei Monti Sicani di Palazzo Adriano verrà firmato il protocollo di intesa tra l’Ente Parco e l’Aigae. È il quarto Parco Regionale dopo Madonie, Nebrodi ed Alcantara a siglare questo protocollo”. Lo ha ...

L'oroscopo del giorno 9 maggio - 2ª sestina : ottimo Giovedì per Pesci e Capricorno : L'oroscopo del giorno giovedì 9 maggio 2019 è pronto ad analizzare la quarta giornata dell'attuale settimana. Posti sotto osservazione quest'oggi i simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Ovviamente, l'attenzione sarà tutta puntata su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere il segno più fortunato di questo giovedì? A tal proposito, visto l'ottimo cielo astrale nel periodo le stelle ...

Torna Pennywise - Giovedì 9 maggio arriva l’atteso trailer di ‘It : Capitolo 2’ : Questo giovedì 9 maggio, in concomitanza con l’uscita di “Pet Sematary” nelle sale italiane, arriva anche il trailer di un altro atteso film, tratto sempre da un acclamato romanzo di Stephen King. Si tratta di “It: Capitolo 2”, sequel del film che, uscito nel 2017, ha sbancato i botteghini, segnando il record di incassi per le trasposizioni cinematografiche dei libri del “Re”....Continua a leggere

Elezioni europee. L'Altra Faenza promuove due incontri : martedì 7 e Giovedì 16 maggio : ... sulla giustizia sociale, ambientale e fiscale; sulla redistribuzione della ricchezza e del lavoro; sulla riconversione ambientale e sociale dell'economia; sul diritto al reddito e sui diritti delle ...

Ascolti tv USA Giovedì 2 maggio bene Station 19 con il crossover con Grey’s Anatomy e Superstore : Ascolti tv USA giovedì 2 maggio Ascolti tv USA giovedì 2 maggio – Serata che ribalta gli schemi della rilevazione degli Ascolti e di ogni tipo di previsione, tra chi rinnova serie senza pubblico e chi cattura ancora pubblico con i crossover. Due mondi che si scontrano. Da un lato The CW che ha rinnovato In the Dark che conquista appena 513 mila spettatori e lo 0.1 nei demo 18-49 anni, dall’altro con il vecchio e caro traino e un ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di Giovedì 2 maggio 2019 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 20%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che si ferma sulla soglia del 17%. In seguito è sempre la curva di Canale5 a rimanere nettamente al comando toccando il 21% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre a metà strada fra il 10 ed il 15% di share, salendo nel corso della messa in onda fino al 16% e con la curva gialla dello ...

Ascolti Tv Giovedì 2 maggio : Mentre Ero Via al 23 - 2% - La fredda luce del giorno (9 - 14%) : Ascolti Tv giovedì 2 maggio: Vince Mentre Ero Via su Rai 1 con il 23.2% di share. A Raccontare Comincia Tu (3.9%) (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1- Mentre Ero via 1×05 1a Tv – 5.34 milioni e 23.2% di share Canale 5 – La fredda luce del giorno 1a Tv – 2.17 milioni e 9.4% di share Italia 1 – Colorado – 1.45 milioni e 7.3 % di share La7 – Piazzapulita – 1.07 milioni e 6.2 ...

Ascolti TV | Giovedì 2 maggio 2019. Mentre ero Via 23.2% - La Fredda Luce del Giorno 9.4%. L’Europa League al 4.6% su TV8 - crolla la Carrà (3.9%) : Mentre ero Via - Riccardo Antonaci e Vittoria Puccini Su Rai1 Mentre ero Via ha conquistato 5.343.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 La Fredda Luce del Giorno ha raccolto davanti al video 2.167.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.448.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 A ...

