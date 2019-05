Giovanna | morta a 10 anni durante l' operazione | spariti i reperti | mancano frammenti di

ilgazzettino

(Di mercoledì 8 maggio 2019) di Michela Allegri La comunicazione arriva direttamente in udienza: le operazioni di 'ricerca di un tassello di cuore derivato dall'autopsia e conservato in frigorifero' hanno dato 'esito negativo'. C'...

drogo_giovanna : Morta stecchite. Sono in rianimazione ?????????????????????????????????????? Help me #CanYaman #CanDivit #Canem #ErkenciKus - myllenaakelly : Giovanna cegou uma morta - pjmeffect : giovanna se encontra morta -