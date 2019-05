Ginnastica artistica | come si preparerà l’Italia per i Mondiali? Collegiale al mare

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Mancano poco meno di cinque mesi ai2019 diche si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vorrà farsi trovare pronta all’appuntamento: la nostra Nazionale femminile deve assolutamente staccare il pass per i Giochi e ha tutte le potenzialità per completare la missione, verranno messi in palio nove posti nella gara a squadre e le azzurre sono in possesso del necessario livello tecnico per volare nel Sol Levante (in sostanza basterà essere tra le migliori 12 del turno di qualificazione visto che USA, Russia e Cina sono già qualificate grazie al podio dell’anno scorso e in terra teutonica si dovrebbero ripetere su quei livelli).si avvicineranno le ragazze di Enrico Casella all’appuntamento clou della stagione? Le ginnaste hanno concluso la ...

