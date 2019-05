Giachetti e Morani a Zingaretti su Oliverio indagato | “Come funziona il giustizialismo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Robertoapre un nuovo fronte di polemica nel Partito Democratico. “Senza alcuna polemica ma solo per capire – ha twittato l’ex vicepresidente della Camera – vorrei sapere comenel ‘nuovo pd’ sta storia del no aldi partito. Umbria sì, Calabria no? Donna sì, uomo no? Marini sì,no?”. Il riferimento è alle dimissioni chieste e ottenute dal segretario Nicoladopo l’inchiesta sulla sanità che ha travolto il Pd umbro, in seguito alla quale la presidente della Regione Catiuscia Marini aveva lasciato l’incarico. “Ma davvero solo per capire – ha scritto ancora– Di tutto il resto ne parliamo dopo il 26”. Ovvero il giorno delle elezioni europee. Senza alcuna polemica ma solo per capire vorrei sapere comenel “nuovo pd” sta storia del no al ...

