GF 16 | Francesca sul fidanzato | ' Lo brucio vivo' | Gessica Notaro vuole provvedimenti

Gf - Gennaro e Francesca baci sul collo nella notte e messaggi in codice : Francesca e Gennaro Gf 16: notte di effusioni per i due concorrenti Si piacciono. Ormai lo si legge nei loro occhi. Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono scambiati dei baci sul collo e delle carezze nella notte. Non si nascondono più, ma preferiscono comunque andare cauti. Magari non nascerà mai nessuna storia d’amore […] L'articolo Gf, Gennaro e Francesca baci sul collo nella notte e messaggi in codice proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello 2019 : La Verità sul Tradimento di Francesca De Andrè! : La notizia del Tradimento di Francesca De Andrè durante la sua permamenza al Grande Fratello 2019 si sta diffondendo senza tregua. Ora spunta una nuova testimonianza che stravolge le opinioni. Ecco cosa è successo… Nuove notizie direttamente dal fronte del Grande Fratello. In questi giorni si fa un gran parlare di una concorrente del reality: Francesca De Andrè. Nei giorni scorsi si era diffusa a macchia d’olio la notizia che la ...

Lorella Cuccarini lascia L’Isola di Pietro 3 : sul set arrivano Francesco Arca e Francesca Chillemi : Brutte notizie per i fa de L'Isola di Pietro 3 che erano convinti che finalmente per il dottore interpretato da Gianni Morandi ci fosse la possibilità di essere felice insieme ad Isabella, perché così non sarà. Lorella Cuccarini lascia L'Isola di Pietro 3 e non farà parte del cast della nuova stagione in onda in autunno e in lavorazione proprio in queste settimane in Sardegna. Una brutta tegola in testa ai fan della fiction di Canale 5 che ...

Francesca De Andrè/ Sul presunto tradimento di Giorgio : 'Se è vero gli dò fuoco' - GF - : Nuovi scontri per Francesca De Andrè al Grande Fratello 16: dopo Guendalina litiga con Mila Suarez. Fuori dalla casa si vocifera sul tradimento del ragazzo.

Francesca Barra sulla gravidanza : "Mi dispiace di averlo detto così euro " : Francesca Barra è in dolce attesa, ma l'annuncio della sua gravidanza è stato tutt'altro che dolce . La giornalista, moglie di Claudio Santamaria, ha infatti dichiarato di essere incinta litigando in ...

Live non è la D'Urso - Francesca Barra abbandona lo studio dopo gli insulti di Lemme : 'Vergognati sono incinta' : Alberico Lemme è uno degli ospiti della quinta puntata di . Il farmacista più odiato della tv è il protagonista dell'uno contro tutti, 'contro' di lui gli sferati, tra cui la giornalista Francesca ...

Francesca Donato - legnata alle sinistre : "Difendono i diritti delle donne? Ma se davanti a un musulmano..." : legnata in diretta di Francesca Donato alle politiche di sinistra che si definiscono femministe. "Mi dispiace molto ma non mi risulta che la sinistra faccia una battaglia per i diritti delle donne quando molte donne illustri di sinistra si piazzano il velo in testa a ogni occasione appena hanno di f

Gf - Francesca De André e Erica si baciano sulle labbra : Siparietto al bacio all'interno della casa del Grande Fratello : per ingannare il tempo, i concorrenti del reality hanno deciso di giocare al sempreverde gioco di obbligo o verità. A dirigere il gioco ...

Francesca De André sbotta contro Lemme. Bufera sulla nipote di Faber : Francesca De André è tra le protagoniste di questo Grande Fratello 16. In negativo. I social sono in subbuglio per la sua arroganza e il bullismo nei confronti di Mila Suarez e Alberico Lemme. La ...

"Una fortitudina in Europa" : polemiche sulla campagna elettorale di Francesca Puglisi : BOLOGNA - Sta inevitabilmente suscitando qualche polemica social la campagna elettorale della dem Francesca Puglisi , ex senatrice Pd e ora in corsa per un seggio europeo, che sabato sera ha fatto ...

Francesca Costa derubata dell'auto : insulti a mamma Zaniolo - : 'Volevo ringraziare e augurare una buona Pasqua a chi questa notte sotto casa ha rubato la nostra auto'. Insomma, per Nicolò Zaniolo qualche intoppo in questa vita romana si deve affrontare, Iene a ...

Il gioco delle coppie. E 'Oggi' scopre Francesca Verdini - e la sua tesi di laurea sull'Europa - : laureata alla Luiss di Roma in Economia e management, con una tesi che sembra un terreno d'incontro con Salvini: "Le difficoltà della costruzione economica europea". Nella sua tesi, ripercorrendo le ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e la frase sconcertante sul fidanzato : 'Sono così riservata che...' : Francesca Fialdini ha un uomo segreto, una storia a distanza. Ma non vuole dire chi sia il fortunato. La conduttrice de La vita in diretta dichiara a Gente : 'La nostra storia dura da un po' ma sono ...