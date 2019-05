Germania | produzione industriale in aumento anche a marzo

Batterie auto elettriche - Francia e Germania d’accordo per una produzione europea : Batterie auto elettriche, produciamole in europa per ridurre le importazioni estere, questo è l’accordo tra Berlino e Parigi, al vaglio dell’Unione europea I ministeri dello Sviluppo economico di Francia e Germania hanno ufficialmente dato il loro assenso per l’inizio di un piano per la produzione su larga scala di Batterie per i veicoli elettrici che possa coinvolgere tutta l’Europa. A quanto pare, i governi di ...

Germania - Prezzi Produzione in calo a marzo : In calo i Prezzi alla Produzione della Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i Prezzi all'industria del mese di marzo hanno segnato un decremento dello 0,1% su base mensile ...

Germania - la produzione industriale sorprende positivamente : L'industria tedesca mostra segnali di recupero interrompendo la fase di debolezza dei mesi precedenti. Secondo l 'Ufficio di statistica tedesco Destatis , nel mese di febbraio il dato preliminare ...

Germania - prezzi alla produzione in lieve calo a febbraio : In stagnazione i prezzi alla produzione della Germania . Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di febbraio hanno segnato un decremento dello 0,1% su base ...

Germania in frenata : produzione in caduta a gennaio : Teleborsa, - L'industria tedesca continua a dare segnali di debolezza , in linea con la frenata riportata dall'economia europea. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di gennaio il dato preliminare sulla produzione industriale ha evidenziato un decremento dello 0,8% rispetto al +0,8% ...

