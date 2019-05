Genoa | Biraschi | “L’Atalanta è la squadra peggiore che potessimo incontrare”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Calendario tutt’altro che semplice per il, che dopo aver ospitato la Roma domenica scorsa, sabato dovrà andare in casa di un’Atalanta lanciatissima verso la conquista di una storia qualificazione in Champions League. Ha parlato della sfida il difensore rossoblu Davide, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ lacheincontrare in questo frangente, spesso però abbiamo fatto bene contro i team più forti. Juventus e Napoli per esempio. Contro la Roma abbiamo dimostrato i nostri valori e sabato servirà lo stesso atteggiamento, la stessa prova di pochi giorni fa. Siamo padroni del nostro destino: non guardiamo in casa d’altri. Il rigore sbagliato da Sanabria? Lui è un ragazzo fantastico. E’ stato coraggioso a tirare: si rifarà presto“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE ...

