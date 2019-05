Gazzetta | Denunciati 8 tifosi per aver cercato di danneggiare i nuovi sediolini del San

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ieri abbiamo riportato l’episodio deisottratti allo stadio San Paolo da alcuni, oggi laparla di 8 persone denunciate.Otto persone, tra cui due minorenni, sono statiin stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di danneggiamento e furto aggravato.Secondo quanto riporta il quotidiano, le denunce riguarderebbero però un tentativo diappena sostituiti al San Paolo e non di trafugare i vecchi come cimelio, come denunciato dall’Assessore Borrelli e ripreso in un video.Ma, ieri, il presidente della Commissione Sport, del Comune di Napoli, Carmine Sgambati, è intervenuto per chiedere chiarimenti su come sia stato possibile che queste persone abbiano potuto introdurre nello stadio oggetti contundenti come cacciavite e chiavi inglesi senza essere controllati.C’è stata una condanna ...

