(Di mercoledì 8 maggio 2019) Si avvicina Atalanta-Genoa, una sfida che perpuò valere la Champions League e per il suo ex grifo la permanenza in Serie A. Obiettivi molto diversi per due club che stanno facendo il percorso inverso. Fino a poche stagioni fa, infatti, era il Genoa a divertire e a navigare in alta classifica, grazie ai dettami di mister, passato poi all'Atalanta per le note divergenze con il presidente rossoblu Preziosi., la Nord lo omaggia con uno striscione alla viglia di Atalanta-Genoa A distanza di tempo i tifosihanno omaggiato il tecnico di Grugliasco con uno striscione esposto in Gradinata Nord. "Belin come gioca bene l'Atalanta" la scritta dei tifosi per, che ha subito ringraziato: "E'un segnale importante - ha confessato a La Repubblica Genova - ho avuto la conferma che i tifosi mi vogliono bene e che mi seguono con affetto. Il...

jacopodantuono : Gasperini ai genoani: 'Nostro legame sempre stato forte, con me mai lottato per la B' - alvigini45 : @alexce95 @_zeroincondotta Davvero gioca proprio bene, i genoani rimpiangono Gasperini. Almeno una parte....ma sec… - strider1982 : RT @Revolution4647: Genoano ad un bivio: gufare su Gasperini e tifare Sampdoria. Magari i tifosi genoani k non erano oggi allo stadio andr… -