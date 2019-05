Francesca De André | lacrime amare al Gf | la dichiarazione improvvisa di Gennaro

Grande Fratello 16 - Francesca De André vicina a Gennaro : "Sei sincero anche quando dici bugie" : Al Grande Fratello 16 scorrono fiumi di lacrime. Francesca De Andrè non riesce comprensibilmente a riprendersi dalla scorsa puntata in prima serata del reality di Canale 5, dal momento in cui ha visto le immagini del presunto tradimento del compagno Giorgio. Sebbene le foto riportate dai settimanali di cronaca rosa non mostrino altro che il ragazzo che esce dal portone di casa di Francesca insieme ad una bionda, la figlia di Cristiano De ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè scopre le corna del fidanzato in diretta. Urla bestiali - frase oscena : Umiliata in amore e rovinata nel gioco. Francesca De Andrè lunedì sera ha assistito in diretta al Grande Fratello allo scoop di Barbara D'Urso sulle (presunte) corna del fidanzato, Giorgio Tambellini, beccato con la bionda Rosy Zamboni. La figlia di Cristiano e nipote del Grande Fabrizio De Andrè no

GF16 - Gennaro e Francesca De Andre sempre più vicini; baci e messaggi in codice (VIDEO) : Grande Fratello tra Gennaro e Francesca ormai è partita la fiamma della passione Si piacciono. Ormai lo si legge nei loro occhi. Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si sono scambiati dei baci sul collo e delle carezze nella notte. Non si nascondono più, ma preferiscono comunque andare cauti. Magari non nascerà mai nessuna storia d’amore oppure ci sorprenderanno … Continue reading GF16, Gennaro e Francesca De Andre sempre più vicini; baci e ...

Fabrizia De André : "Giorgio mi ha detto che non ha tradito Francesca" : Il presunto tradimento di Giorgio Tambellini nei confronti di Francesca de André continua a tenere banco e la sorella della gieffina, Fabrizia, ha svelato di essersi confrontata con il cognato. Ospite ...

Grande Fratello - parla la sorella di Francesca De Andrè : "Giorgio Tambellini non l'ha tradita" : La sorella della gieffina ospite a Pomeriggio 5 smentisce il presunto tradimento di Giorgio Tambellini.

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : "Se vedo delle foto di Giorgio in discoteca con Rosy - lui non mi vede più" : Francesca De Andrè, nelle ultime ore, è ancora piuttosto scossa per aver visto il fidanzato Giorgio in compagnia di un'altra ragazza mentre usciva dalla sua casa di Milano. La ragazza, in giardino, si sfoga, con Michael Terlizzi:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Francesca De Andrè: "Se vedo delle foto di Giorgio in discoteca con Rosy, lui non mi vede più" pubblicato su Gossipblog.it 08 maggio 2019 13:19.

Gessica Notaro contro Francesca De André : "Ora dovete punirla" : Gessica Notaro richiama all'ordine Francesca De André, una delle principali protagoniste del Grande Fratello 16: "Certe cose non si dicono, va punita". Irruente, sboccata ed esagerata, sta facendo ...

Gessica Notaro contro Francesca De André : 'Ora dovete punirla' : Gessica Notaro richiama all'ordine Francesca De André, una delle principali protagoniste del Grande Fratello 16: "Certe cose non si dicono, va punita". Irruente, sboccata ed esagerata, sta facendo ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè sul tradimento del fidanzato : “Lo brucio vivo”. E Gessica Notaro risponde : “Frase inaccettabile” : Nell’ultima puntata del Grande Fratello la concorrente Francesca De Andrè si è sfogata dopo aver visto alcune immagini su un presunto tradimento del compagno Giorgio Tambellini. “A casa mia! Gli do fuoco quando esco, lo brucio vivo. Soltanto a lui, nemmeno a lei. Ma ci vuole coraggio. A casa mia. Io voglio sentire qualcosa da lui. Non è possibile che non abbia parlato. Cosa devo fare? Ogni settimana ne ho una. Non ce la faccio più, ...

GF : Francesca De Andrè soffre per Giorgio e fa una confessione : Francesca De Andrè si sfoga con Michael Terlizzi al Grande Fratello 2019 Le coccole di Gennaro Lillio non sono bastate a Francesca De Andrè per ritrovare il sorriso. La 29enne in queste ore si è lasciata andare più volte alle lacrime pensando alle foto del fidanzato con un’altra, mostrate lunedì scorso da Barbara d’Urso. La quinta puntata del Grande Fratello ha destabilizzato la figlia del cantante che ha dovuto affrontare il ...

Grande Fratello - frase shock di Francesca De Andrè : Gessica Notaro chiede seri provvedimenti : La De Andrè minaccia il suo fidanzato, dopo le foto del presunto tradimento. Ma le affermazioni della gieffina mandano su tutte le furie Gessica Notaro, che chiede la sua eliminazione.

'Gli do fuoco' - Francesca De Andrè squalificata dal Gf 16? L'appello di Jessica Notaro : è finita nell'occhio del ciclone per quella frase pronunciata dopo aver scoperto il presunto tradimento del suo fidanzato: 'Gli do fuoco!'. L'affermazione ha causato l'indignazione di tutto il web, ...

Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André : “Quello che ha detto è grave - vanno presi provvedimenti”. Leggi cosa ha detto : Sta per abbattersi una nuova bufera sul Grande Fratello 16: le parole di Francesca De André sul fidanzato Giorgio non sono passate inosservate. Il pubblico del reality show ieri sera stessa si è fatto... L'articolo Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André: “Quello che ha detto è grave, vanno presi provvedimenti”. Leggi cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

GF - il web chiede la squalifica di Francesca De Andrè e interviene la Notaro : 'Cose gravi' : Al Grande Fratello 16 esplode la polemica su Francesca De Andrè, la quale lunedì sera ha ricevuto una spiacevole notizia in diretta. La concorrente del reality show condotto da Barbara D'Urso, infatti, ha scoperto in diretta il presunto tradimento da parte del suo attuale fidanzato, il quale è stato paparazzato in compagnia di una ragazza mentre usciva proprio dall'appartamento della stessa Francesca. La De Andrè ha avuto una reazione ...