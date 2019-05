Fortnite | pubblicata la terza immagine teaser relativa alla stagione 9

eurogamer

(Di mercoledì 8 maggio 2019) E' da qualche giorno che i giocatori disono impegnati nel decifrare gli indizi pubblicati da Epic Games riguardo l'attesissima9 del famoso battle royale. Oggi la compagnia ha pubblicato unatramite i suoi canali social.Come riportaIntel, il nuovo Tweet è molto simile ai precedenti e mostra un'e la lettera O, che sommata alle due delle precedenti immagini forma la parola NEO. Inoltre la frase "The future is Tilted" è un chiaro riferimentoricostruzione delle torri. Al momento non abbiamo molti indizi riguardo la nuova, tuttavia la primasembra raffigurare una sorta di samurai hi-tech giapponese, la cui maschera farebbe pensare a quella indossata dagli Oni. Se non sapete di cosa stiamo parlando, si tratta di una sorta di demoni che compaiono spesso nella cultura nipponica e sono solitamente associati ...

