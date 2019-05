Formula 1 | Ferrari cambia tutto per la Spagna Motore | aerodinamica e perfino l' olio

Formula 1 - Camilleri striglia la Ferrari : “i risultati ottenuti non riflettono le nostre ambizioni - ma…” : Il CEO della Ferrari ha parlato dei risultati ottenuti in queste prime quattro gare, sottolineando come la stagione sia ancora lunga La situazione non è certamente positiva, ma Louis Camilleri non ha nessuna intenzione di arrendersi. Il CEO della Ferrari è intervenuto in conference call con gli analisti per analizzare i risultati dell’azienda nel primo trimestre, soffermandosi anche sui risultati sportivi ottenuti dal Cavallino in ...

Formula1 : Gp Spagna. Ferrari sogna Vittoria - Vettel speriamo volta buona : In Spagna per dare una sterzata. La Formula Uno torna in azione nel weekend sul Circuit de Barcelona-Catalunya, uno dei tracciati

Formula 1 - Ferrari : Camilleri fiducioso ma risultati 'al di sotto delle nostre ambizioni' : I risultati della Ferrari nelle prime gare della stagione di Formula 1 sono stati "al di sotto delle nostre ambizioni". È l'ammissione di Louis Camilleri, amministratore delegato della Ferrari , che ...

Formula 1 – Dominio Mercedes - la Ferrari non ci sta : Binotto annuncia importanti novità per il Gp di Spagna : La Ferrari in Spagna con importanti novità: l’annuncio di Binotto alla vigilia del quinto round stagionale Dopo quattro doppiette consecutive della Mercedes, la Ferrari arriva al prossimo appuntamento della stagione, il Gp di Spagna, con importanti novità, che potrebbero finalmente mettere in difficoltà i loro rivali. Il team di Maranello si sposta al Montmelò motivato a far bene e riscattarsi dalle prime gare non all’altezza ...

Formula 1 - Villeneuve spaventa Mick Schumacher : “se non sarà subito super veloce - la Ferrari lo brucerà” : Il canadese ha parlato della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando che rischia di bruciarsi se non sarà subito veloce Jacques Villeneuve non usa mezze misure nel parlare della situazione di Mick Schumacher in Ferrari, sottolineando come il giovane pilota tedesco rischia di essere bruciato dal Cavallino nel caso in cui non riesca ad essere subito veloce. LaPresse/Photo4 Intervenuto ai microfoni del quotidiano svedese ...

Formula 1 - che stilettata di Vettel ai tifosi tedeschi : parole durissime del pilota della Ferrari : Il pilota della Ferrari ha accusato i tifosi tedeschi di lamentarsi sempre, andando spesso alla ricerca del negativo Mai soddisfatti e troppo negativi, così Sebastian Vettel parla dei suoi connazionali tedeschi in un’intervista al ‘Der Spiegel’: “sarebbe meglio mostrare più sostegno, serenità e lealtà“. photo4/Lapresse Queste le parole del pilota della Ferrari, che si dice d’accordo con la star del ...

Formula 1 - Vettel ‘cattivo commerciante’ : “titolo con la Ferrari? Sì - ma per averlo non scambierei…” : Il pilota tedesco ha parlato del suo passato e del suo presente, ammettendo di non voler scambiare due titoli vinti in Red Bull per averne uno con la Ferrari Sebastian Vettel continua a cullare il sogno di vincere un Mondiale con la Ferrari, ma nell’attesa non scambierebbe due dei quattro vinti in Red Bull per averne uno con il Cavallino. photo4/Lapresse Idee chiarissime per il tedesco ai microfoni di Sky Sports, a cui ha confermato ...

Formula 1 - per la Ferrari è giunto il momento della svolta : previste importanti novità in vista del Gp di Spagna : I tecnici di Maranello stanno mettendo a punto alcune novità che vedranno la luce in Spagna, sede del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 Il tempo è scaduto, la Ferrari non può più aspettare perchè la Mercedes scappa e le gare diventano sempre meno. Ne mancano ovviamente molte alla fine della stagione, ma le Frecce d’Argento hanno già piazzato quattro doppiette, facendo scattare un grosso campanello d’allarme a ...

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Formula 1 - Jacques Villeneuve : “L’arrivo di Leclerc sta avendo un effetto negativo sulla Ferrari” : Il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan è andato in archivio ed i deludenti risultati della Ferrari in questo avvio di campionato stanno facendo discutere gli addetti ai lavori e gli appassionati della Formula 1. La scuderia di Maranello, dopo le ottime impressioni destate nei test invernali di Barcellona, non è riuscita a contrastare lo strapotere di una Mercedes capace di collezionare quattro doppiette consecutive in altrettante gare ...

Formula 1 - Ross Brawn difende le scelte della Ferrari : “ottima la strategia in qualifica a Baku - ma…” : Il direttore tecnico di Liberty Media si è soffermato sulle scelte della Ferrari in occasione delle qualifiche del Gp di Baku Il Gp di Baku ha certificato la superiorità della Mercedes in questo avvio di stagione, caratterizzato da quattro doppiette che hanno scavato un solco tra le Frecce d’Argento e gli altri team. Eppure la Ferrari avrebbe avuto l’occasione di evitare questo disastro, se solo Leclerc non avesse investito in ...

Formula 1 - Horner avverte la Ferrari : il Cavallino costretto a guardarsi le spalle nelle prossime gare : Il team principal della Red Bull ha parlato dei valori in pista, sottolineando come a Baku la Ferrari abbia dimostrato un passo peggiore La Red Bull continua a progredire, provando a ricucire il gap con Mercedes e Ferrari che, al momento, appaiono leggermente più avanti. La corsa di Baku ha rimescolato le carte in tavola, con le Frecce d’Argento rimaste davanti, ma con la scuderia di Milton Keynes attaccata al ...

Formula 1 - Ferrari più aggressiva della Mercedes in vista del Gp di Barcellona : tutti i set di gomme scelti dai piloti : Sono state ufficializzate dalla Pirelli le scelte dei piloti relative ai set di gomme da utilizzare nel prossimo Gp di Barcellona Archiviato il Gp di Baku, le scuderie di Formula 1 sono concentrate sul Gp di Barcellona in programma tra poco meno di due settimane. La Pirelli ha ufficializzato i set di gomme scelti dai team per la gara spagnola, confermando la strategia aggressiva della Ferrari che ha deciso di portare ben 9 set di ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si fa fregare dalla Ferrari : “se Vettel e Leclerc avessero fatto come noi…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sul duello con la Ferrari, ammettendo come i valori siano molto livellati Quattro doppiette nelle prime quattro gare di un Mondiale rappresentano un record storico per la Formula 1, centrato in questa stagione dalla Mercedes con la coppia Hamilton-Bottas. photo4/Lapresse Un dominio sorprendente considerando come la Ferrari si era approcciata a questo 2019, apparendo velocissima nei test di ...