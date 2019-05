Flat Tax | Roventini | potenziale ministro economia M5s | | ' Misura disastrosa | Salvini e i

Scontro M5s-Lega - inchieste e Flat tax. Oggi resa dei conti su Siri : I due vicepremier non solo incrociano i rispettivi spadoni su giustizia ed economia , ma fanno il possibile per esaltare la valenza deflagrante della riunione dei ministri. Tanto che neppure è più ...

Conte revoca Siri. Salvini all’attacco : ora Flat Tax e cantieri : A meno di dimissioni in extremis, per Armando Siri il redde rationem arriverà stamattina in Consiglio dei ministri, convocato alle 9.45. Secondo il copione preparato dal premier: Giuseppe Conte presenterà la proposta di revoca del sottosegretario leghista alle Infrastrutture, di concerto con il ministro competente Danilo Toninelli, e “sentirà” il Cdm, per poi trasmettere la richiesta al presidente della Repubblica per la ...

Fonti M5S : Salvini porta Flat Tax in Cdm? Farsa - becera propaganda : Milano, 7 mag., LaPresse, - "Cosa porta Salvini in Consiglio dei ministri, la Flat tax? Ennesima Farsa". È quanto si apprende da Fonti del Movimento 5 Stelle, in replica alle dichiarazioni del ...

Di Maio : Salvini porta in Cdm Flat Tax? Io porto salario minimo : Roma, 7 mag., LaPresse, - "Salvini domani vuole portare in Cdm la Flat Tax: io se trova le risorse sono contentissimo. Allora domani porto il salario minimo orario e aiutiamo gli italiani su due ...

Salvini : "Ora la Flat tax" : "Tiro fuori la flat tax già domani, mercoledì, ndr, al Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Salvini, a margine del convegno 'Una nuova giustizia: l'impresa che serve ...

Tra dazi - Pil e Flat Tax il conto è di 93 miliardi in due anni : ... farebbe tornare il nostro Paese in recessione' , ha spiegato l'ex Mister Spending review, anche perché 'sono solo le esportazioni a trainare la nostra economia'. 'Vedo in giro una pericolosa ...

Flat Tax - autonomie e caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : È un impegno di tutti non di una singola forza politica'. Le autonomie regionali? 'Si va avanti ma bisogna coinvolgere preliminarmente il Parlamento. Dobbiamo garantire la coesione nazionale, livelli ...

Flat Tax - autonomie e caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : Crisi di governo alle porte? «Notizia falsa», prova a minimizzare il premier Giuseppe Conte. «Sul sottosegretario Siri non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri», spiega in mattinata dalla sua Puglia. «Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo». ...

Autonomia e Flat Tax - il do ut des di Matteo : Confida Denis Verdini, per tanti anni plenipotenziario di Berlusconi: 'Ho parlato con Matteo cinque ore di politica - anche se non so se stava appresso a me o faceva il gattone con mia figlia - e gli ...

I conti in tasca alla Flat Tax : Ciò che è inaccettabile, nel dibattito in corso nella maggioranza, non è tanto la scelta, proposta all'elettorato e scritta nel contratto, di adottare o meno la Flat tax o qualcosa di simile; ma la ...

Siri - Paragone : “Caro Salvini - l’onestà è un valore”. Poi ai leghisti : “Flat tax? Lasciamola perdere - riduciamo bollette” : “Caro Salvini, l’onestà è un valore”. A dirlo, dal palco di Civitavecchia durante il tour “Avanti tutta”, Gianluigi Paragone, riferendosi al caso del sottosegretario leghista Armando Siri. Poi il senatore del M5s ha annunciato una “battaglia per abbassare il caro bollette”. E rivolto ai leghisti: “Lasciamo perdere la flat tax“. L'articolo Siri, Paragone: “Caro Salvini, l’onestà è ...

L'ira di Siri anche con la Lega 'Ho inventato la Flat tax. Scaricato'' : «Ma cosa credono? Non mi possono mica scaricare così. Non mi possono mica usare come carne da macello per la campagna elettorale delle Europee. Io resisto» Segui su affaritaliani.it

Salvini : Flat Tax emergenza nazionale - nessuno nel governo freni : Budapest, 2 mag., askanews, - "Qualcuno dice che la flat tax può aspettare, mi auguro che il governo italiano per la parte non legista è l'unico modo per tornare a crescere non dello 0 virgola ma dell'...

Detrazioni fiscali e bonus : taglio in vista per la Flat Tax dal 2020 : Detrazioni fiscali e bonus: taglio in vista per la Flat tax dal 2020 Sono ormai mesi che si paventa un riordino della vasta platea di deduzioni e Detrazioni a disposizione dei contribuenti italiani. Detrazioni fiscali: verso un riordino delle agevolazioni Il taglio delle cosiddette tax expeditures è un punto del recente DEF (Documento di Economia e Finanza) pubblicato dal Governo Conte. L’obiettivo dell’esecutivo chiaramente è quello di ...