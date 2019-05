ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Primadiiltra gli, poi sial carrello di unae, nel momento più propizio, le ruba il portafogli dborsa. Ilè stato incastrato dalle telecamere di un supermercato nella contea di Walton, in Florida, e le immagini sono state diffuse dalle forze dell’ordine locali. La polizia ha anche diffuso le foto della ladra per facilitare le indagini e risaliresua identità. Video Twitter/Walton Co.Sheriff L'articolodiiltra gli, poi si: ilincastrato dalle telecamere. Ecco come fa proviene da Il Fatto Quotidiano.

rosatoeu : Mai distrarsi al supermercato: ladra ruba il portafoglio a una donna, ecco come fa. - Noovyis : Un nuovo post (Finge di cercare il cibo tra gli scaffali, poi si avvicina alla signora: il furto incastrato dalle t… - TutteLeNotizie : Finge di cercare il cibo tra gli scaffali, poi si avvicina alla signora: il furto… -