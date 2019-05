Finale di Champions femminile | la Liga sposta l’ultima giornata

Ajax-Tottenham - quote e pronostici della semiFinale di Champions : Le formazioni allenate da ten Hag e Pochettino tornano a scontrarsi per decidere chi affronterà il Liverpool nella finalissima di Madrid. L'Ajax ha vinto 1-0 l'andata in trasferta grazie al gol ...

Champions League - Liverpool-Barcellona 4-0. I Reds di Jurgen Klopp in Finale per la seconda volta consecutiva : Il Liverpool compie un’impresa. Nella semifinale di Champions League la formazione di Jurgen Klopp ha ribaltato il risultato dell’andata in cui aveva perso 3-0 contro il Barcellona di Lionel Messi. I Reds giocheranno così la seconda finale consecutiva del massimo trofeo continentale dopo la sconfitta di un anno fa contro il Real Madrid. L’avversario sarà il vincitore del match di stasera, mercoledì 8 maggio, tra Ajax ...

