FIFA 19 e FIFA 18 hanno registrato | durante l' anno fiscale 2019 di EA | 45 milioni di

Chelsea - la FIFA conferma lo stop di due sessioni di calciomercato : Il Chelsea dovrà rimanere fermo sul mercato per le prossime due sessioni. La commissione d’appello della Fifa ha confermato la decisione presa lo scorso 22 febbraio ai danni del club londinese, reo di aver violato le norme relative ai trasferimenti internazionali e alle registrazioni di 29 calciatori sotto i 18 anni. Il Chelsea sarà, però, autorizzato a mettere sotto contratto i giocatori under 16 a patto che non si tratti di ...

FIFA 19 : annunciati i canditati al POTM di aprile della Bundesliga! : La Bundesliga ha annunciato la lista dei sei candidati al POTM, il premio Player of the Month, del mese di aprile, con il vincitore che, come accade da mesi, otterrà una speciale card in Fifa 19 Ultimate Team. Si tratta di Belfodil Richter Gnabry Lewandowski Kimmich Havertz 6 nominees, 1 winner. Who’s your @Bundesliga_EN POTM […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTM di aprile della Bundesliga! proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 e FIFA 18 : il numero di giocatori attivi è incredibile : FIFA, si sa, è uno dei franchise più popolari nel mondo dei videogiochi. Il simulatore calcistico è da sempre riuscito a vendere numerose copie nel mercato videoludico arrivando anche a piazzarsi in ...

FIFA 19 : annunciati i canditati al POTS della Premier League : EA Sports e la Premier League hanno annunciato poco fa la lista dei sei candidati al POTS , il premio Player of the Season come migliore giocatore della stagione 2018/19. Questo premio ufficiale della Premier League, inserito per la prima volta su FUT, va ad aggiungersi a quello come POTY che viene invece assegnato dalla […] L'articolo Fifa 19: annunciati i canditati al POTS della Premier League proviene da I Migliori di Fifa.

FIFA 19 Sfide Creazione Rosa : Zaffiro Stellare. Requisiti - Premi e Soluzioni! : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i Premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella Zaffiro Stellare dedicata alla Champions League Ricordiamo che in molti casi è più conveniente provare ad utilizzare le […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Zaffiro Stellare. Requisiti, Premi e Soluzioni! ...

FIFA 19 Sfide Creazione Rosa : Vela POTM MLS aprile. Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella dedicata a Carlos Vela, POTM di aprile della MLS di Fifa 19, già vincitore a marzo Ricordiamo […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Vela POTM MLS aprile. Requisiti, premi e soluzioni proviene da I Migliori ...

Premier - dalla FIFA il nuovo direttore vendite dei diritti : Premier League direttore vendite diritti – Un nuovo volto sbarca in Premier League. Il campionato inglese di calcio ha nominato Josh Smith, ex direttore dei servizi televisivi per la FIFA, come nuovo direttore vendite dei diritti. Smith inizierà a lavorare nel suo nuovo ruolo a partire da ottobre, per sviluppare la strategia per i diritti […] L'articolo Premier, dalla FIFA il nuovo direttore vendite dei diritti è stato realizzato da ...

FIFA 19 : Vardy è il POTM di aprile della Premier League! Sbc disponibili! : Jamie Vardy è il vincitore del POTM di aprile della Premier League! Il giocatore del Leicester si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Hazard Henderson Laporte Long Ayoze Perez Salah Wood Il vincitore del POTM di aprile della Premier League, come accaduto in passato, ha adesso ricevuto una speciale card […] L'articolo Fifa 19: Vardy è il POTM di aprile della Premier League! Sbc disponibili! proviene da ...

FIFA 19 : Daniele “Dagnolf” Tealdi vince il torneo di Atlanta! : Si è appena conclusa la finalissima del torneo di Atlanta, penultima tappa delle Global Series prima dei play off da cui usciranno i nomi dei qualificati alla Fifa eWorld Cup, il vero e proprio mondiale di Fifa 19 e la vittoria è andata all’italiano Daniele “Dagnolf” Tealdi, gestito da Pro2Be esports che, dopo aver battuto […] L'articolo Fifa 19: Daniele “Dagnolf” Tealdi vince il torneo di Atlanta! proviene ...