Ferruccio De Bortoli | la verità brutale su politica e corruzione | Solo noi la

Che tempo che fa - Ferruccio De Bortoli spara sul governo : "Perché penso che andranno a casa" : In questi giorni una domanda ronza in testa ad analisti e appassionati di politica: ma questo governo sopravviverà alle tensioni tra Lega e M5s? E fino a quando? Secondo Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, la risposta è negativa: "È difficile che vada avanti dopo le elezioni"

Giuseppe Conte - Ferruccio De Bortoli apocalittico : "L'unico modo che ha per salvare la sua immagine" : In un editoriale sul Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli in un momento difficilissimo per il governo Lega-M5s, si concentra sulla figura di Giuseppe Conte: "Bisogna sinceramente ammettere che il premier Giuseppe Conte è uno straordinario avvocato. Più che del popolo, delle cause impossibili. R

Ferruccio De Bortoli a Che tempo che fa : chi è - carriera e biografia : Ferruccio De Bortoli a Che tempo che fa: chi è, carriera e biografia Ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, Ferruccio De Bortoli è un giornalista italiano di Milano, direttore del Corriere della Sera dal 1997 al 2003. Nell’odierna puntata della trasmissione di Rai Uno, De Bortoli commenterà in studio i recenti fatti di attualità, dall’alto della sua longeva carriera giornalistica. La nuova puntata di Che tempo che fa, ...