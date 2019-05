Ferrari | cosa sappiamo della supercar ibrida e perché i puristi possono dormire tranquilli

Formula 1 - Leclerc vuole prendersi la Ferrari e punzecchia Vettel : “team order? Ecco cosa dico” : Formula 1, Leclerc pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari che al momento vedono Vettel “comandare” all’interno dei box Charles Leclerc ha iniziato la stagione di Formula 1 in sordina, prima di sciorinare tutto il suo talento facendosi trovare pronto all’appuntamento con la sua prima stagione da protagonista in Ferrari. Il pilota monegasco ha parlato a La Gazette de Monaco del suo impatto in Ferrari, ...

Cosa manca alla Ferrari per battere la Mercedes e vincere il mondiale F1 : Cosa manca alla Ferrari per battere la Mercedes e vincere il mondiale F1 Sul circuito azero la Mercedes di Bottas e Hamilton cala il poker. L’ennesima doppietta delle frecce d’argento mette alle strette la Ferrari e complica, sin da ora, la lotta ai titoli mondiali. Quella della Mercedes è la quarta doppietta consecutiva, un record che fa entrare la casa automobilistica nella storia della Formula 1. Il Cavallino si pone delle ...

Formula 1 - Vettel non si nasconde dietro un dito : “ecco cosa mi sembra questa Ferrari” : Il pilota tedesco non riesce a capire a fondo il potenziale della sua Ferrari, paragonandola ad un ‘cubo di Rubik’ Le gare passano, ma a vincere è sempre la Mercedes. A Baku è arrivata la quarta doppietta in altrettante gare, un dominio incontrastato a cui la Ferrari non riesce al momento a porre rimedio. photo4/Lapresse Il Cavallino è impegnato in primis a capire la propria monoposto, velocissima in rettilineo ma comunque in ...

Formula 1 - Vettel difende la strategia Ferrari : “non abbiamo fatto scelte folli - ecco cosa non ha funzionato” : Il pilota della Ferrari ha analizzato il terzo posto ottenuto in qualifica, sottolineando di non essere felice per come sia andata Un terzo posto che non può bastare, un risultato amaro per la Ferrari costretta ad inseguire le Mercedes anche in qualifica. Sebastian Vettel guarda da lontano le due Frecce d’Argento, riuscite a monopolizzare la prima fila con Bottas davanti a Hamilton. photo4/Lapresse Una giornata difficile per il ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : la Ferrari lavora ad una nuova ala posteriore per Barcellona. Ammissione palese : qualcosa nell’aerodinamica non quadra : Tre gare sono andate in archivio nel Mondiale 2019 di Formula Uno e la situazione in Ferrari desta preoccupazione. Le tre doppiette della Mercedes e la vetta del campionato piloti occupata dal britannico Lewis Hamilton non erano ciò che la scuderia di Maranello aveva pianificato per l’inizio di quest’annata. Una Rossa dall’andamento altalenante: bruttissima in Australia, bellissima ma inaffidabile in Bahrein e senza infamia e ...

F1 - enigmi e quesiti irrisolti per la Ferrari. Cosa non funziona e perché la Mercedes è già in fuga? : Tra uno sbadiglio e un altro, un po’ di scoramento c’è. Sensazioni decisamente negative quelle provate dai tifosi della Ferrari dopo il noioso GP della Cina, terzo round del Mondiale 2019 di F1. Sul circuito di Shanghai ci si aspettava una Rossa che potesse replicare, in termini prestazionali, quanto visto in Bahrein ma la realtà ha assunto dei connotati simili all’Australia: le Mercedes hanno siglato la loro terza doppietta ...

Formula 1 – Binotto e l’esperienza di Mick Schumacher con la Ferrari : “ecco in cosa assomiglia al padre” : Mattia Binotto analizza l’avventura di Schumi Jr con la Ferrari nei test del Bahrain “Mick Shumacher? Valutare la sua prestazione sulla Ferrari è molto difficile, le condizioni meteo erano molto brutte, era la sua primissima giornata su una macchina di F1, era più importante la fase di apprendimento, si trova davanti una sfida nuova. E’ stato importante il suo modo di approcciare il test, non ha mai spinto al limite, ha ...

Mission Winnow Ferrari e Ducati : cos’è - cosa significa e sponsor : Mission Winnow Ferrari e Ducati: cos’è, cosa significa e sponsor sponsor Ferrari e Ducati Non solo la Ferrari, anche il team Moto Gb Ducati sarà marchiato da Philip Morris. La multinazionale del tabacco, però, si mostrerà su entrambe le rosse con il marchio “Mission Winnow”. Una rivoluzione o solo una questione d’affari? Mission Winnow Ferrari e Ducati: cos’è Mission Winnow Mission Winnow – da pronunciare “Win-oh” – è un progetto che ...

Formula 1 - Horner ammette : “siamo in difficoltà - importante capire cosa ci differenzia dalla Ferrari” : Il team principal della Red Bull ha parlato delle prestazioni della propria monoposto, sottolineando come si tratti di una vettura complicata La Red Bull non è ancora al livello di Mercedes e Ferrari, ne è convinto Chris Horner considerando le ultime prestazioni di Verstappen e Gasly. Photo4/LaPresse L’olandese è riuscito a limitare i danni in Australia e Bahrain, ma la distanza dagli altri due top team è sembrata netta. Interrogato ...

'Autopsia' alla sua Ferrari : la vittoria svanita di LeClerc? Ecco che cosa lo ha tradito : È stato un corto circuito a rallentare Charles Leclerc durante il Gp del Bahrain di Formula 1. Lo fa sapere la Ferrari dopo che, nei giorni successivi alla corsa, i tecnici e gli ingegneri della ...

"Autopsia" alla sua Ferrari : la vittoria svanita di LeClerc? Ecco che cosa lo ha tradito : È stato un corto circuito a rallentare Charles Leclerc durante il Gp del Bahrain di Formula 1. Lo fa sapere la Ferrari dopo che, nei giorni successivi alla corsa, i tecnici e gli ingegneri della scuderia di Maranello hanno avuto modo di analizzare nei dettagli quanto accaduto alla SF90 del monegasco

Formula 1 – Problema Leclerc - la Ferrari svela cosa ha rallentato Charles in Bahrain : il comunicato del Cavallino : La Ferrari svela con un comunicato stampa ufficiale il motivo che ha rallentato Leclerc in Bahrain Giornate intense di lavoro in fabbrica a Maranello: la Ferrari ha studiato tutti i dati a disposizione per capire cosa è accaduto alla SF90 di Charles Leclerc a 10 giri dal termine del Gp del Bahrain. Il giovane monegasco si trovava in testa alla corsa, ad un passo ormai dalla sua prima vittoria, quando è stato costretto per un Problema ...

