Europee Accordo Movimento Stella d' Italia e Riva Destra per sostenere Fratelli d' Italia

Leghe Europee - Tebas contro Uefa 'Progetto simile ad Eca - accordo è impossibile' : NYON - Un progetto troppo simile a quello targato Eca. Dopo due ore e mezzo di meeting a Nyon tra i rappresentati delle Leghe europee e il Comitato esecutivo Uefa, non sono emerse grandi novità e a ...

Il Regno Unito parteciperà alle Europee. Il vicepremier : "Non c'è tempo per approvare l'accordo Brexit" : “Non c’è più tempo”. Il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee di fine maggio. Lo ha annunciato il vicepremier David Lidington, spiegando che non esistono più margini temporali per approvare l’accordo tra Londra e Bruxelles entro il 23 maggio, la data in cui si celebreranno le votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo nel Regno Unito.Secondo Sky News, il ministro ha sottolineato ...

Poco tempo per un accordo sulla Brexit - Londra parteciperà alle elezioni Europee : «C'è Poco tempo, non potrà essere raggiunto un accordo» è l'annuncio da Londra . Le elezioni si terranno a prescindere dall'esito della trattativa con la Ue

Europee - a 90 anni Alberoni candidato con FdI : “Il Paese è in pericolo - Lega e M5S sono d’accordo per fregarci” : “Non ho deciso di fare il politico, ho sempre fatto lo studioso e continuo come ho sempre fatto. Però credo ci sia un pericolo per il Paese – così Francesco Alberoni, storico di 90 anni candidato alle Europee con Giorgia Meloni -. Il Governo giallo verde, nato dal confluire di due forze molto diverse. La Lega è di tipo liberale e capitalistico, il M5S è portato alla democrazia diretta, di tipo anarchico e presidenzialista. La gente ...

Accordo Rutelli con Bonino e Pizzarotti - Pde con loro a Europee : ... non è un incontro occasionale sul pianerottolo tra forze ineguali, ma la costruzione di una casa per democratici, liberali, europeisti che credono che la politica sia una cosa seria e non uno spot ...

'Berlusconi candidato alle Europee? Non sono molto d'accordo - vorrei godermelo di più' : "Se qualcuno vorrà mettersi in discussione per una politica e un'Italia nuova io ci sono, ma per guardarci negli occhi e dirci che va tutto bene così io preferisco continuare a occuparmi della mia ...

Francesca Pascale : "Silvio candidato alle Europee? Non sono molto d’accordo - vorrei godermelo di più" : "Silvio Berlusconi candidato alle Europee? Non sono molto d'accordo, vorrei godermelo di più", queste le parole di Francesca Pascale, compagna del Cavaliere, che è finalmente tornata ad apparire pubblicamente durante l'assemblea di Forza Italia in cui si celebrano i 25 anni del partito.In occasione del raduno a cui partecipano tutti gli amministratori locali e i parlamentari azzurri, la Pascale ha rivendicato con orgoglio: "Forza ...

Brexit - bocciata per 3ª volta intesa con Ue May : “Ora più vicine le elezioni Europee” Ue : “Più probabile uscita senza accordo” : La Camera dei Comuni britannica ha rigettato ancora una volta con 344 no contro 286 sì l’accordo della premier Theresa May sulla Brexit, condannandolo in modo ormai definitivo. Con questo voto decade l’offerta dell’Ue di una proroga del divorzio dal 29 marzo al 22 maggio e resta in piedi solo un mini rinvio limitato al 12 aprile: data entro la quale il Regno Unito dovrà decidere se chiedere a Bruxelles un’estensione lunga motivata o procedere a ...

Brexit - accordo dei Ventisette sul rinvio dell’uscita entro le elezioni Europee : Dopo una lunghissima e inattesa trattativa, i Ventisette hanno trovato questa sera qui a Bruxelles un accordo sulla richiesta inglese di rinviare l'uscita del Regno Unito. Nei fatti i capi di Stato e di governo hanno concesso una proroga di circa due settimane per permettere al Regno Unito di capire se vi è spazio per consentire a Westminster di approvare un accordo di recesso che il parlamento britannico ha già bocciato due volte in ...

