Essere pronti a fallire «alla grande» | cioè giocando un calcio favoloso | | così il

Due milioni di gatti randagi pronti a Essere uccisi entro il 2020 : salsicce avvelenate lanciate da elicotteri : Due milioni di gatti randagi pronti a essere uccisi entro il 2020. L’Australia annuncia che i mici sono stati classificati come “invasive pest“, cioè nocivi. La ragione? Essendo stati abbandonati o lasciati per troppo tempo liberi sono tornati a essere selvatici e cacciatori e sono talmente tanti da costituire una minaccia per piccoli animali e uccelli di specie autoctone, fino a metterli a rischio di estinzione. Il piano per ...

Milan. Gattuso ci giochiamo tanto - bisogna Essere pronti : Calcio, Milan: All'andata non meritavamo di vincere, il Parma e' una squadra che sa quello che vuole fare. Dobbiamo essere bravi a entrare.

Morte di Stefano Cucchi - l'Arma : "Pronti a Essere parte civile nel processo" : Oggi è un giorno chiave, nell'ambito del processo per la Morte di Stefano Cucchi. In aula è atteso il carabiniere Francesco Tedesco, che alcuni mesi fa aveva confessato il pestaggio ai danni del detenuto, da parte di alcuni suoi colleghi. E nello stesso giorno, Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, rende nota una lettera, nella quale l'Arma dei carabinieri si dichiara pronta a costituirsi parte civile nel processo.Per l'omicidio del giovane sono ...

Sebastian Vettel F1 - GP Bahrein 2019 : “Abbiamo imparato la lezione e confidiamo di Essere pronti per questo weekend” : Sebastian Vettel dà il via al suo weekend del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula Uno con le idee chiare ma, soprattutto, con i piedi ben saldi al terreno. Il quattro volte campione del mondo, infatti, dopo l’esordio grigio del Gran Premio di Australia, non vuole sbilanciarsi troppo in vista della gara di Sakhir, ma preferisce puntare sulla concretezza dopo i guai alla propria SF90. “Sicuramente dopo Melbourne abbiamo fatto ...

Valentino Rossi - MotoGP GP Argentina 2019 : “Sarà necessario iniziare bene per Essere pronti in gara. Spoiler Ducati? Mi interessa la situazione della Yamaha” : Tempo di “Tango Argentino”, tempo di Termas de Rio Hondo. Il Circus del Motomondiale volge il proprio sguardo al Sud America, ad una cittadina termale della provincia di Santiago del Estero, nella parte nord-orientale dell’Argentina. Sul tracciato che dal 2014 ha rappresentato i colori albicelesti, il Mondiale 2019 di MotoGP si esibisce dopo che il giudizio sul famoso Spoiler è stato emesso ed ha sorriso alla Ducati. Ciò detto, ...

Settimana Coppi e Bartali 2019 : tanti italiani pronti ad Essere protagonisti - Diego Rosa per il bis : Domani scatterà la 34ma edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Questa breve corsa a tappe rappresenta una grande opportunità di mettersi in luce per le formazioni Professional e Continental italiane, che si scontreranno con cinque team World Tour: Team Sky, Sunweb, Movistar, Mitchelton Scott e EF Education First. Una corsa che si preannuncia avvincente, considerando anche il percorso vario e impegnativo, con cinque tappe in ...

In 30 giorni potrebbero Essere pronti i sediolini al San Paolo : Novità per la questione del San Paolo, la questione sediolini potrebbe risolversi più rapidamente di quanto paventato. In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto GiamPaolo Gola, area manager Mondo SPA: «Domani finalmente il contratto per i lavori del San Paolo sarà firmato. Stiamo valutando su quali zone intervenire non volendo in nessun modo creare disagi per le partite. Abbiamo proposto varie ...