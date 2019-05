Eros Ramazzotti | brutto problema di salute | sospeso il tour L' annuncio ai fan

Eros Ramazzotti sospende il tour per un problema alle corde vocali : Piccolo problema di salute per Eros Ramazzotti che, impegnato con la prima parte del tour ' Vita ce n'è World tour ', è stato costretto ad annunciare uno stop . La notizia è stata diramata ...

Eros Ramazzotti operato d’urgenza alle corde vocali : salta il tour : Eros Ramazzotti è rimasto senza voce e ha dovuto farsi operare d’urgenza alle corde vocali. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante, che ha pubblicato sui social una foto insieme al suo medico: “Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima”, ha spiegato Eros. “Ora dovrò stare fermo e ...

Siamo è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti dal 10 maggio dedicato alla moglie Marica Pellegrinelli (audio e testo) : Arriva il nuovo singolo di Eros Ramazzotti. Si tratta di Siamo, prossimo estratto da Vita ce n'è e brano di lancio del tour internazionale che l'artista romano sta per intraprendere per il supporto del nuovo album che ha rilasciato nel mese di ottobre e dal quale ha già estratto la title track, In primo piano e Per le strade una canzone, in duetto con Luis Fonsi. L'artista ha anche partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2019 ...

Eros Ramazzotti fa il pieno di Sold Out : Eros Ramazzotti è tornato in concerto nelle arene più importanti del mondo per festeggiare 35 anni di carriera, con una nuova grandiosa avventura live dalla produzione internazionale e un ...

Eros Ramazzotti è ingrassato : il punto debole del cantante : Eros Ramazzotti ingrassato di cinque chili: la confessione del cantante Eros Ramazzotti è ingrassato. A confessarlo il diretto interessato in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Il cantante è in giro per il mondo con un tour che celebra i suoi 35 anni di carriera e questo non agevola le buone abitudini alimentari. Tra […] L'articolo Eros Ramazzotti è ingrassato: il punto debole del cantante proviene da Gossip e Tv.

Eros Ramazzotti - RADIO ITALIA LIVE/ "Vita ce n'è" e quel segreto sul tour : Questa sera, giovedì 14 marzo 2019, sul canale 31, andrà in onda il sesto episodio della seconda stagione di RADIO ITALIA LIVE con ospite EROS RAMAZZOTTI.

Eros Ramazzotti - Radio Italia Live/ "Vita ce n'è" protagonista del prime time : Questa sera, giovedì 14 marzo 2019, sul canale 31, andrà in onda il sesto episodio della seconda stagione di Radio Italia Live con ospite Eros Ramazzotti.