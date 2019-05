Eolico italiano sul piede di guerra su ritardi e caso Siri

firstonline.info

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Faccio riferimento ai fatti di cronaca degli ultimi tempi che vedrebbero un tentativo di avere un beneficio per un imprenditore a scapito del settore intero. L'ANEV da sempre condanna qualsiasi ...

EnricoBanchi : Ritardo Fer 1 e caso Siri-Arata-Nicastro: l’eolico italiano non ci sta- - MATraveller : Ritardo Fer 1 e caso Siri-Arata-Nicastro: l'eolico italiano non ci sta | - GiaSilvestrini : RT @KeyEnergyit: Ritardo Fer 1 e caso #Siri-#Arata-#Nicastro: l’ #eolico italiano non ci sta. Una una lettera di Simone Togni, presidente… -