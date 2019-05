ENEA | processo innovativo riciclo retine per mitilicoltura

Ambiente : da ENEA un processo innovativo di riciclo delle retine per mitilicoltura [GALLERY] : Nuova vita al polipropilene. ENEA ha sviluppato un processo innovativo per il trattamento e il riciclo delle retine di plastica utilizzate per la produzione delle cozze che permette di trasformarle in nuovi oggetti o di reinserirle nell’ambito della stessa filiera produttiva, evitandone lo smaltimento in discarica, con riduzione dell’impatto ambientale e risparmi su tempi e costi di produzione. È il risultato dello studio condotto dall’ENEA per ...