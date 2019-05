Elettra Lamborghini rivela | “Se non avessi fatto la cantante mi sarei fatta suora”

Elettra Lamborghini conquista The Voice : Tatuaggi a macchia di leopardo e curve pericolose per l'esuberante coach del programma di Raidue. La bella ereditiera italiana, autrice dei tormentoni “Pem Pem” e “Mala”, sta conquistando il pubblico di Rai 2 serata dopo serata. Il look appariscente, l’acconciatura con i due chignon a forma di corna, il piglio ironico, la passione per il latte di soia e l’attitudine al twerking sono le caratteristiche che rendono la Lamborghini la vera star del ...

Chi è Elettra Lamborghini? Biografia Wiki - Altezza - Fidanzato e scherzo Iene : Elettra, infatti, è diretta discendente della famiglia che possiede la celeberrima casa automobilistica, conosciuta in tutto il mondo per le vetture sportive che possiede. Di chi è figlia , dunque, e ...

The Voice - Elettra Lamborghini e la chirurgia estetica : 'Ecco cosa mi sono rifatta' : La giovane ereditiera Elettra Lamborghini è famosa per le sue curve mozzafiato e da quando è diventata giudice del programma televisivo The Voice non pochi hanno iniziato a chiedersi se le sue forme ...

The Voice - Elettra Lamborghini e la chirurgia estetica : "Ecco cosa mi sono rifatta" : La giovane ereditiera Elettra Lamborghini è famosa per le sue curve mozzafiato e da quando è diventata giudice del programma televisivo The Voice non pochi hanno iniziato a chiedersi se le sue forme siano frutto di madre natura o se ci sia lo zampino del chirurgo estetico. C'è chi avrebbe parlato di

Elettra Lamborghini rifatta : le confessioni del giudice di The Voice : Elettra Lamborghini rifatta? Le curiosità sull’ereditiera oggi giudice di The Voice 2019 Elettra Lamborghini è rifatta? Le foto prima e dopo potrebbero far nascere dei dubbi in qualcuno, ma anche senza vedere le foto di prima qualcuno potrebbe domandarselo. Ora stiamo vedendo la giovane ereditiera nelle vesti di giudice a The Voice 2019 ed essendo […] L'articolo Elettra Lamborghini rifatta: le confessioni del giudice di The Voice ...

Elettra Lamborghini - la coach di 'The Voice' : «Ora mi faccio sentire io!» - : Che musica ascolta ultimamente? «Ti amo o ti ammazzo di J-Ax? La verità è che adesso sono concentrata sulle canzoni del mio album e sono fuori dal mondo». Magari è l'effetto dell'amore... «Verissimo, ...

Le Iene - Elettra Lamborghini becca due ragazzi su Tinder : umiliata - come si fa scaricare : È il turno di Elettra Lamborghini per il settimo agguato su Tinder, l'app per incontri, organizzato dalle Iene. La giudice di The Voice ha catturato tre vittime, una però si è dileguata prima del tempo: "Scusa ma sei stata troppo vaga - ha scritto alla cantante in un messaggio - ho paura che sia un'

Elettra LAMBORGHINI/ Guizzo finale per il team? 'Io sono la regina!' - The Voice 2019 - : ELETTRA LAMBORGHINI è pronta per la terza serata delle Blind Auditions di The Voice of Italy 2019: chi prenderà nel suo team?

Elettra Lamborghini - chi è l'ereditiera che sta conquistando 'The Voice' : Prima di tuffarsi nel mondo dello spettacolo la sua carriera sembrava quella della classica ereditiera: faceva la cavallerizza e l'allevatrice di cavalli da competizione. Poi, improvvisamente, la ...

Elettra Lamborghini e Biondo - l’incontro che scatena i fan : “Reunion” : Elettra Lamborghini e Biondo: incontro a sorpresa. I fan in delirio Sono senza dubbio due figure importanti nel mondo della musica che si rivolge ai più giovani. Elettra Lamborghini sta diventando una vera icona, anche della tv, grazie al ruolo da coach ricoperto nel programma di Rai 2 The Voice of Italy. Mentre Biondo è […] L'articolo Elettra Lamborghini e Biondo, l’incontro che scatena i fan: “Reunion” proviene da ...

Elettra Lamborghini e Biondo - l'incontro che scatena i fan : 'Reunion' : Elettra Lamborghini e Biondo: incontro a sorpresa. I fan in delirio Sono senza dubbio due figure importanti nel mondo della musica che si rivolge ai più giovani. Elettra Lamborghini sta diventando una vera icona, anche della tv, grazie al ruolo da coach ricoperto nel programma di Rai 2 The Voice of Italy. ...

Elettra Lamborghini - Tinder a sorpresa/ Video Iene - confessione hot : 'mi piace la...' : Elettra Lamborghini a Tinder e sorpresa di Mary Sarnataro per Le Iene, Video. L'ereditiera alle prese con tre pretendenti... ma uno le dà buca!

Elettra Lamborghini - TINDER E SORPRESA/ Video Iene - pretendente le dà buca 'sei vaga' : ELETTRA LAMBORGHINI a TINDER e SORPRESA di Mary Sarnataro per Le Iene, Video. L'ereditiera alle prese con tre pretendenti... ma uno le dà buca!

Elettra Lamborghini : "Sono troppo vecchia per i piercing" : La famosa e fortunata ereditiera Elettra Miura Lamborghini è popolarissima non solo per le sue curve provocanti e i programmi in cui ha partecipato, ma anche per il fatto di vantare più di 40 piercing ...