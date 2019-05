È successo in TV - 8 maggio 2017 | nasce Food Network Italia VIDEO

È successo in TV - 7 maggio 1998 : Gli esami non finiscono mai su Rai 3 : Quante volte avrete sentito parlare di un detto evergreen come Gli esami non finiscono mai? Un goal a porta vuota per riprendere la frase, trasformarlo in titolo, format e portarlo in prima serata sulla terza rete Rai. Il 7 maggio 1998 la trasmissione prende il via per circa 2 mesi, l'ambientazione rigorosa in una scuola romana con tanto di cattedra e lavagna.Gli esami non finiscono mai è un lungo colloquio (cento minuti) un po' per celia un ...

L'eccellente "asparago" veronese - all'Arsenale di Verona. successo del 1° evento di degustazione - tenutosi - nei giorni 4 e 5 maggio 2019. : Questo, pure, perché il consumatore deve sapere di che cosa, di quale vegetale o frutto, si nutre, specie, con riferimento alla qualità e a trattamenti, mai dimenticando, anche, che il vegetale "...

Nell’ultima puntata di Mentre ero via per Monica cambia tutto - cosa è successo quella notte? Anticipazioni 9 maggio : Il momento della resa dei conti è arrivato per i fan di Mentre ero via. Dopo la pausa di una settimana e l'astinenza di quindici giorni, Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno tornerà a vestire i panni di Monica e Stefano in vista del gran finale della prossima settimana, il 9 maggio. Sarà giovedì prossimo che milioni di spettatori scopriranno la verità su quello che è successo la famosa notte che i due protagonisti stanno ricostruendo a fatica e, ...

È successo in TV – 2 maggio 2011 : l'esordio di Uman Take Control - il reality allo sbando (VIDEO) : Oggi siamo di fronte ad uno dei reality show più brevi della storia di Mediaset (e non per suo volere). Stiamo parlando di Uman Take Control un esperimento voluto da Italia 1 ma dal destino triste, un epilogo (quasi) prevedibile visto il suo meccanismo poco televisivo, per quanto ci sia un onorevole obiettivo: coinvolgere il pubblico nella totalità del suo format essendo un programma completamente interattivo.I protagonisti del programma ...

È successo in TV - 1° maggio 2001 : L'approdo di MTV su TMC2 : Quella che vi raccontiamo oggi è una storia che cambia ulteriormente la storia dei programmi musicali in Italia, una conquista messa a segno da MTV Italia che il primo maggio di 18 anni fa inizia a trasmettere i suoi contenuti grazie a TMC2 firmando un nuovo accordo con Telecom Italia Media della quale la rete era compresa insieme a TMC (poi diventata La7 poco meno di due mesi dopo). La proprietà di MTV Italia diventa al 51% di Telecom ...

Nessuno sa chi produce i video per bambini di maggior successo su YouTube : I loro video sono visti miliardi di volte ma c'è un serio problema di trasparenza su chi li gestisca, scrive il Wall Street Journal

Rotenberg e il successo di SMP Racing : 'Sosteniamo i giovani. Sirotkin tra i piloti russi di maggior talento' [INTERVISTA ESCLUSIVA] : Si tratta di una delle più grandi corse che il motorsport conosca: si incontrano i più forti piloti provenienti da tutto il mondo, tra cui il due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso,...