È il giorno della decisione su Siri

agi

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Oggi è “Ildel giudizio”. Solo per la Repubblica l'accenno diretto nel titolo principaleprima pagina è ancora dedicato al “caso”, che arriva stamane in Consiglio dei ministri, per il voto o per la semplice sua ratifica. Sugli altri quotidiani ha preso il sopravvento il nuovo caso giudiziario, quello legato agli arresti che scuotono la Lombardia per le tangenti. Anche se spesso le due vicende s'intrecciano, non solo nei titoli ma nella sostanza morale di un “Paese, unito dalla corruzione”. Per trovare fatti e notizie e cercare di capire quale sarà l'orientamento di Lega e 5 Stelle sul sottosegretario accusato di corruzione bisogna perciò scandagliare le pagine interne e arrivare alle 6 e 7 dedicate del Corriere: “Di Maio: il Carroccio suha scelto la casta. E Salvini vede la rottura, ‘ ma si va avanti'”. Oppure arrivare alle pagg. 4 e 5 Il Messaggero: “, il ...

FabrizioRomano : Antonio #Conte a @VeltroniWalter sulla Gazzetta dello Sport: “Mi sono innamorato di Roma frequentandola nei due ann… - acmilan : 06/05/1979 ??? The legendary Gianni Rivera takes us back to the day we won our 10th Scudetto, #OnThisDay 40 years ag… - DaRonz82 : Siete sempre lì ad esaltare Messi e buttare nel cesso Cristiano o viceversa a seconda della singola partita, quando… -