Droga | la nuova crociata di Salvini | Da domani sigilli ai cannabis shop

GREY’S ANATOMY 15×14 - anticipazioni : “Voglio una nuova Droga” - news e trama : I Want A New Drug (Voglio una nuova droga), il quattordicesimo episodio della quindicesima stagione di Grey’s ANATOMY, va in onda stasera – lunedì 1° aprile 2019 – su Fox Life ed affronta un tema molto delicato e spaventoso: l’epidemia di oppiacei (droghe come l’eroina e la morfina) che da anni fa strage negli Stati Uniti (negli ultimi 20 anni si contano più di 200.000 vittime); Grey’s lo fa attraverso il ...