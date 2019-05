Doping | stop di 12 anni per Kseniya Savina | la russa correva fingendosi l' amica Galina

Doping - squalifica da record a Kseniya Savina : 12 anni di stop per la mezzofondista russa : Kseniya Savina è stata punita in modo esemplare, una squalifica per Doping per 12 anni ai danni della mezzofondista russa Dodici anni di sospensione per la mezzofondista russa Kseniya Savina per uno di sostanze dopanti, è quanto ha reso noto la Athletics Integrity Unit. L’atleta 29enne, specialista degli 800 metri, era stata provvisoriamente sospesa a giugno del 2018 dalla Federazione russa dopo la positività all’Epo scaturita ...