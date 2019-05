Donna trovata morta nella sua abitazione con molte ferite al collo

Piacenza - Donna di 45 anni trovata morta con tagli alla gola. Irreperibile il marito : L’hanno trovata senza vita nella sua casa di Borgonovo, in provincia di Piacenza, con profondi tagli alla gola. La vittima è una donna marocchina di 45 anni: abitava col marito, che al momento è Irreperibile insieme ai due figli di 2 e 5 anni. Una terza figlia della coppia ha 22 anni e vive in Marocco dove studia. Sul posto il comandante provinciale dell’Arma Michele Piras e il maggiore Stefano Bezzeccheri. Sono in corso accertamenti, ma ...

Roma - Donna trovata morta col volto tumefatto : di Silvia Mancinelli E' stata trovata a terra, sotto al Ponte Sisto, con il volto tumefatto. La vittima sarebbe una tunisina di 36 anni regolare in Italia a tempo indeterminato,morta da alcuni giorni ...

Ritrovata Silvia - la Donna che si era allontanata da Carpi : era in un boschetto a Suzzara : È stata Ritrovata in buone condizioni di salute Silvia Ceornodolea, la donna che si era allontanata da casa a Carpi (Modena) manifestando in un biglietto alla figlia il chiaro intento di non farvi più ritorno. La donna è stata rintracciata da carabinieri e vigili de fuoco vicino a un boschetto a Suzzara, nel Mantovano. Stando a quanto si apprende, la donna sarebbe in buone condizioni di salute.

Maltempo - trovata morta anche la seconda Donna dispersa a Savona : Sono stati trovati entrambi i corpi delle due donne disperse nel savonese. 'Drammatico epilogo per le operazioni nel torrente Letimbro, dove è stato individuato il corpo senza vita della seconda donna ...

Maltempo - auto travolta da un torrente nel Pisano : trovata morta la Donna dispersa : È stato ritrovato questa mattina il corpo privo di vita di Maria Grazia Milani, la turista ottantenne dispersa da martedì dopo che un torrente in piena delle campagne di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) aveva travolto l'auto sulla quale viaggiava insieme al marito che è riuscito a mettersi in salvo. Il corpo della donna è stato rinvenuto a circa cinque chilometri di distanza dall'evento, in prossimità di un piccolo ponte dove è ...

Giallo sulla Donna trovata morta in casa - sul corpo diverse coltellate : Una donna di 50 anni è stata trovata senza vita nel suo appartament o in via Sicilia, a Sesto San Giovanni, Milano,. Sul corpo sono visibili ferite da coltellate , ma i carabinieri non sono ancora in ...

Donna trovata morta in casa sua a Milano con diverse coltellate : È giallo a Milano dove una Donna è stata trovarta morta con diverse ferite d'arma da taglio al corpo e una più profonda al collo. Riversa a terra nel soggiorno, con un coltello accanto, è stata trovata così una 50enne italiana residente insieme al marito e al figlio in un appartamento al civico 60 di via SiciliaÈ a Sesto San Giovanni.A trovare per primo la Donna senza vita, con diverse ferite d'arma da taglio al corpo, è stato il marito 55enne, ...

Ancona - Donna trovata morta sulla panchina : accanto al corpo un biglietto e una bottiglietta : Dramma a Falconara Alta, in provincia di Ancona. Poco prima delle 17 una donna di 59 anni è stata trovata senza vita in una panchina lungo via Baluffi. Trambusto nella zona, sul posto i...