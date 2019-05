Donna sgozzata | trovati marito e figli

Una Donna è stata sgozzata in casa a Piacenza : Una donna di 45 anni, originaria del Marocco, è stata trovata morta nell'appartamento dove viveva a Borgonovo, nel Piacentino. Sul corpo, all'altezza della gola, sono state rinvenute profonde ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Piacenza ed i vigili del fuoco allertati da una parente della vittima che non riusciva a contattarla. La porta di casa era chiusa e per questo i soccorritori sono entrati da una ...

SESTO - Donna sgozzata IN CASA/ Figlio arrestato per omicidio : ecco come è andata : SESTO, DONNA SGOZZATA in CASA: arrestato il Figlio, accusato di omicidio. Il 21enne era un tossicodipendente, ha ucciso per soldi