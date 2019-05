Di Maio irritato con la Raggi | “Prima si aiutano i romani | gli italiani… poi i rom”

blogitalia.news

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Virginiasindaca di Roma si prende attacchi e anche insulta dai cittadini di Roma, anche il leader del movimento 5 stelle ha qualcosa da dire proprio contro la sindaca “Questa famiglia ha diritto alla casa, non se ne andrà”. Al terzo giorno di manifestazioni e proteste, la sindaca di Roma, Virginia, si presenta … Dicon la: “Prima si, gli italiani… poi i rom” at BlogItalia.News.

MonicaCirinna : Di Maio irritato per visita #Raggi a #CasalBruciato, non solo non è solidale con lei per l’aggressione subita ma di… - fattoquotidiano : Casal Bruciato, M5s Roma al fianco di Raggi dopo insulti: “Battaglia di civiltà”. Agenzie di stampa: “Di Maio irrit… - HuffPostItalia : Di Maio irritato con la Raggi per la casa ai rom: 'Prima gli italiani' -