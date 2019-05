romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2019)ladiCapitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrarimaggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sullaa firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X, per l’annullamentodi pubblica utilita’ sul progetto del nuovoa Tor di Valle. Sulla proposta manca l’ultima espressione di parere, quelloMobilita’, poi il provvedimento potra’ approdare in Assemblea capitolina. Come ha spiegato Grancio all’agenzia Dire, “non c’e’ ancora il parere del dipartimento, che e’ obbligatorio, e la maggioranza non ha risposto alla nostra domanda sulla legittimita’ del fatto che la societa’ di ...

romadailynews : Delibera stop stadio della Roma: arriva bocciatura anche da commissione Sport: Roma – Anche… - OfficialZecca : RT @PagineRomaniste: #StadiodellaRoma, anche la commissione Sport boccia la delibera per lo stop al progetto #ASRoma - genovatoday : Stop ai veicoli inquinanti, dal Comune nessun ripensamento -