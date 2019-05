Decreto crescita – Da Conte a Cavani Bellinazzo spiega i benefici per il calcio

Gli incentivi alle imprese previsti dal Decreto crescita 2019 : 27, L'incentivo dedicato ai progetti di R&S per imprese e centri di ricerca vuole favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla ...

Cavani-Napoli - Il Mattino – Il Decreto crescita taglierebbe i costi dell’operazione : Cavani-Napoli, Il Mattino sottolinea l’importanza del nuovo Decreto Crescita sui costi dell’eventuale operazione Cavani-Napoli, alla fine è il Governo che potrebbe ricongiungere il binomio. Se il ritorno del Matador non si è ancora concretizzato nelle ultime sessioni di calciomercato, la prossima è sicuramente quella più plausibile, complice il Decreto legge n. 34 dello scorso 30 aprile. Lo spiega l’edizione odierna de Il ...

Il Decreto crescita blocca l'efficienza energetica - : l'efficienza energetica è la prima risorsa per il rilancio dell'economia del nostro Paese ed è il più efficace volano per uno sviluppo economico sostenibile e circolare. Con quanto previsto dal ...

Rottamazione estesa a tasse locali : le novità nel Decreto crescita : Rottamazione estesa anche alle multe e tasse locali: è questa una importante novità (già annunciata) messa nero su bianco nel Decreto crescita approvato, pubblicato in Gazzetta ufficiale, ed entrato in vigore lo scorso 1° maggio 2019. In pratica, anche i Comuni, le Regioni e gli enti territoriali possono decidere di agevolare i propri cittadini contribuenti, con debiti, anche tributari, nei loro confronti. Definizione agevolata anche per gli ...

Decreto crescita - : Entrato il vigore il 1° maggio il Decreto crescita inizia ora il suo iter parlamentare: assegnato alle commissioni riunite Bilancio e Finanze di Montecitorio, dovrà essere convertito in legge entro il 30 giugno. Eppure, nonostante «l’urgenza» delle misure previste, il testo, per essere efficace, avrà bisogno del varo di 39 norme attuative...

Bellinazzo : Il Decreto crescita potrebbe essere ricordato come il “Decreto Conte” : Marco Bellinazzo sul Sole24Ore svela un’interessantissima norma che riguarda tutte le società di Serie A e l’ingaggio di allenatori e giocatori. Il nuovo “Decreto Crescita” (il Decreto legge n. 34 è stato pubblicato lo scorso 30 aprile nella Gazzetta Ufficiale) potrebbe rappresentare il paradiso, ad esempio, per Inter e Roma che stanno valutando di mettere in panchina Antonio Conte. L’ambitissimo allenatore pugliese, ...

Sanità - il Decreto crescita tratta i fondi privati alla stregua di un oratorio. E li favorisce : Nel decreto Crescita, messo a punto dal governo Conte e appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (30 aprile n° 34), è contenuto un articolo che dubito garantirà al nostro paese la Crescita economica auspicata, mentre so con certezza che esso garantirà la Crescita della speculazione finanziaria, l’impoverimento di patrimoni collettivi come la Sanità pubblica. Con questo mi riferisco alla sua privatizzazione, l’ingiustizia e il parassitismo ...

Bonus cultura - la denuncia degli editori : “Tagliati 100 milioni per il Decreto crescita” : Secondo il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi, il governo ha tagliato oltre 100 milioni dal Bonus cultura per diciottenni e famiglie per coprire alcune voci nel decreto crescita. Da qui l'appello al ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli: "Spero che ricostruisca il fondo nella sua interezza"Continua a leggere

Decreto crescita : all'ultimo sparisce la norma sui PIR : Costituiscono un valido strumento di finanza alternativa per far confluire investimenti diretti all'economia reale, alternativo al sistema tradizionale del credito bancario. Così Massimo Severoni , ...

Bonus 500 euro ai diciottenni - gli editori : “Tagliati 100 milioni per finanziare le misure del Decreto Crescita” : Tra le coperture del decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 aprile, ci sono anche 100 milioni che erano destinati a finanziare il Bonus Cultura per i neodiciottenni. A lamentare il taglio è l’Associazione italiana editori (Aie), che parla di “grave errore che chiediamo di correggere“. “Siamo increduli – commenta il presidente Ricardo Franco Levi – in una notte sono scomparsi 100 milioni per la ...

Decreto crescita : così può cambiare tra nuova rottamazione - salva Roma e tutele ai rider : Il provvedimento - in aula a Montecitorio dalla prima settimana di giugno - potrebbe incamerare misure di peso come la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle fortemente voluta dalla Lega, ma anche modifiche alle norme salva Roma, questa volta su spinta dei Cinque Stelle. ...

Ecco il testo del Decreto crescita pubblicato nella Gazzetta del 30 aprile : 37 - Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia Art. 38 - Debiti enti locali Art. 39 - Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 Art. 40 ...