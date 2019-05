Dazi | Trump non fa marcia indietro Pechino minaccia contromisure

Guerra dei Dazi - Borse in rimonta nel finale. Beffa per Trump : sale il surplus cinese con gli Usa : A ridosso dei 'giri finali' sul negoziato commerciale, in scena a Washington il 9 e 10 maggio, i dati diffusi dall'Amministrazione delle Dogane proiettano nuove ombre sulla tenuta dell'economia: l'...

Dazi Usa - Trump : 'La Cina vuole un accordo' : ... temendo che i nuovi Dazi americani potessero provocare una rappresaglia cinese capace di far aumentare i prezzi al consumo e di far rallentare l'economia . L'ufficio del Commercio Usa ha presentato ...

La reazione di Pechino alle minacce di Trump sui Dazi : La preoccupazione del Fmi, e di Tria, Intanto, la direttrice del Fmi, Christine Lagarde , non esita a parlare di 'minaccia' all'economia mondiale; e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , auspica ...

Dazi : Trump tirerà dritto senza svolta Cina : Un'economia americana robusta, una Borsa tornata in carreggiata dopo il testa coda di fine 2018, e un cavallo elettorale, quello dei Dazi, che promette molto bene per Donald Trump. Specie se il ...

Borse - 9 maggio 'giorno X'. Cosa accade se Trump non bluffa sui Dazi? : ... data 5 maggio, per compromettere lo scenario ideale che si stava venendo a profilare per gli investitori, quello tipico della Goldilocks economy, in cui l'economia cresce costantemente ma non tanto ...

Trump : “Dazi alla Cina”. E le Borse hanno paura : «Gli Stati Uniti hanno perso, per diversi anni, da 600 a 800 miliardi di dollari l’anno nel commercio. Con la Cina perdiamo 500 miliardi. Mi spiace, ma non accadrà più». Il presidente americano Donald Trump torna a minacciare una stretta sui dazi verso le merci di provenienza cinese e i mercati, prima fiduciosi in un accordo, accusano il colpo. Le ...

Borse - che cosa accade se Trump non bluffa sui Dazi? : Attualmente gli Usa importano dalla Cina beni per un totale di circa 500-520 miliardi. Di questi, 50 miliardi sono gravati da dazi al 25% (partiti la scorsa estate) e 200 miliardi sono tassati al 10%. La minaccia è di estendere anche a questi 200 miliardi l’aliquota del 25%...

Usa - per Trump "passo indietro" della Cina su accordo fa scattare i Dazi dalle 12 : 01 di venerdì : E' confermata la "linea dura" di Trump, nonostante l'ottimismo generale delle scorse ore. Gli Stati Uniti aumenteranno i dazi nei confronti della Cina il prossimo venerdì 10 maggio: i rialzi ...

Trump minaccia nuovi Dazi alla Cina. E l’annuncio affonda le borse asiatiche : Gli indici crollano oltre il 7%. Paesi. In picchiata anche Hong Kong e Australia. L’Europa apre in negativo

Trump rompe la tregua sui Dazi. E le borse tremano : I nuovi dazi sulle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti minacciati dal presidente americano Donald Trump fanno crollare le borse in Asia e tremare quelle in Europa e gettano nuove incertezze sui ...

Trump minaccia nuovi Dazi alla Cina E l'annuncio affonda le borse asiatiche : L'ultima minaccia di Donald Trump sul rialzo da venerdì dei dazi, dal 10% al 25% su 200 miliardi di dollari di beni 'made in China', si abbatte sulle borse cinesi, con i timori che possano saltare le ...

Trump affonda le Borse con la minaccia di nuovi Dazi alla Cina. Milano maglia nera d'Europa : Donald Trump minaccia nuovi dazi alla Cina e le Borse affondano, gelate dai timori di una guerra commerciale a tutto campo fra le due superpotenze mondiali. Una battaglia che rischia di soffocare la ...