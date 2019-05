Days Gone è il gioco più venduto in Giappone | nel periodo che va dal 22 al 28 aprile

In Days Gone su PS4 c’è un finale segreto : ecco come fare a sbloccarlo : L'uscita di Days Gone su PS4 ha segnato l'inizio della fine per la console di ultima generazione targata Sony. Il survival game a mondo aperto ha infatti aperto le danze al debutto delle ultime esclusive per la piattaforma giapponese, tra cui rientrano produzioni attesissime come The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e Death Stranding di Hideo Kojima. Tutte per il momento sprovviste di una release ufficiale, e forse previste anche per la ...

Days Gone : Come sbloccare il finale segreto : Dopo aver condiviso con voi la Recensione, i vari Gameplay su Twitch e le tante Guide di Days Gone, quest’oggi vogliamo archiviare il titolo (per ora) con l’ultima Guida, la quale vi permetterà di accedere al finale segreto. Come sbloccare il finale segreto in Days Gone Se avete portato a termine l’avventura e di conseguenza avete visto il finale, vi informiamo che non è tutto li’, ma vi ...

Days Gone debutta in prima posizione nella classifica software italiana : A quanto pare, l'esclusiva PS4 Days Gone sembra sia stata apprezzata dai giocatori italiani. Il titolo di Bend Studio, recensito sulle pagine di Eurogamer.it, ha guadagnato subito la prima posizione nella classifica software.Ma non solo l'apocalisse zombie ha ottenuto il favore dei giocatori, anche Mortal Kombat 11 ha avuto un ottimo debutto, piazzandosi in seconda posizione.Il podio di questa settimana, viene chiuso dal solito FIFA 19.Leggi ...

Recensione Days Gone - la dura legge dell’Oregon : Affrontare un titolo del calibro di Days Gone potrebbe risultare più complicato di quello che a un primo sguardo si possa immaginare. E no, non sto parlando di difficoltà intrinseca di gameplay (non siamo di fronte a un Sekiro Shadows Die Twice, per intenderci, ndr), ma di delicatezza nell'approcciare a una nuova esclusiva targata Sony. Le release dello scorso anno – con i vari God of War e Detroit Become Human, includendo poi anche il ...

Nuova guida di Days Gone per PS4 - come potenziare la moto e come ripararla : Una guida di Days Gone può rivelarsi davvero cruciale nella lotta per la sopravvivenza messa brutalmente sul piatto dall'ultimo videogioco uscito in esclusiva su PlayStation 4. Questo perché il titolo firmato SIE Bend Studio, disponibile dallo scorso 26 aprile, si propone come un survival game a mondo aperto in cui affrontare orde di famelici non morti. Qui chiamati Freaker, e intenti a dare costantemente la caccia al centauro Deacon St. John ...

Days GONE : DAYS GONE Ambientato nel bellissimo deserto vulcanico sfregiato del Pacifico nord-occidentale, DAYS Gone è un gioco di azione-avventura a cielo aperto in cui assumi il ruolo di Deacon St. John, un Drifter e cacciatore di taglie che preferirebbe rischiare i pericoli di la strada spezzata che vivere in uno degli accampamenti “sicuri” della natura selvaggia. […]

Days Gone : Come sconfiggere il Reacher : Se avete raggiunto la parte più a sud della mappa in Days Gone, avrete sicuramente sbloccato la missione che vi porterà nella tana del Reacher. Come per tutti gli altri Boss, una volta sconfitto la prima volta il suddetto nemico, vi capiterà spesso di incontrarlo nella mappa. Come sconfiggere il Reacher in Days Gone A differenza degli incontri casuali, la prima Boss fight è obbligatoria, ma Come fare per sconfiggerlo ...

Days Gone : Come sconfiggere Carlos : Fin dalle prime missione in Days Gone sentirete parlare di Carlos ed affronterete i ripugnanti. Ad avventura inoltrata avrete il piacere di scontrarvi con il capo della suddetta setta chiamato per l’appunto Carlos. In questo articolo vi riporteremo degli utili consigli per sconfiggere. Come sconfiggere Carlos in Days Gone Carlos potrebbe sembrare apparentemente un boss ostico da sconfiggere, ma vi assicuriamo che non lo è. A ...

Days Gone : Come sconfiggere l’orda : Se state giocando a Days Gone e vi trovate ad avventura inoltrata, avrete sicuramente avuto a che fare almeno una volta con l’orda. In questo articolo vi illustreremo alcuni consigli utili per affrontarla al meglio. Come affrontare l’orda in Days Gone Se inizialmente potrebbe sembrare un incontro casuale, ad avventura inoltrata vi accorgerete che avrete spesso a che fare con l’orda, la quale dovrà essere eliminata se ...

Days Gone : Come saltare una missione : State giocando a Days Gone e non riuscite a superare una missione? Sapete che potete saltarla? Scopriamo insieme in che modo. Come saltare una missione in Days Gone Se il vostro intento è quello di finire la Modalità Storia di Days Gone a tutti i costi, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile, nel caso in cui vogliate saltare una missione particolarmente ostica. Nonostante sia possibile selezionare la ...

Days Gone : la moto utilizzata da Deacon St. John diventa realtà : Days Gone è la nuova esclusiva a tema zombie di Sony, il titolo è disponibile solo da poco ma ha già riscosso parecchio successo. Il protagonista Deacon St. John potrà contare (oltre alle sue abilità fisiche) sulla sua fidata motocicletta (di cui dovrà prendersi cura durante l'avventura) che possiamo considerare come una vera e propria co-protagonista.Come riporta il Playstation blog, Playstation Nordic ha recentemente collaborato con una ...

Guida alla sopravvivenza in Days Gone su PS4 : come sconfiggere le orde di zombie : Ora che Days Gone è finalmente disponibile nei negozi fisici e digitali di tutto il mondo, Sony ha schierato in campo un'altra potente esclusiva per la sua PlayStation 4. La console di ultima generazione giapponese è andata infatti ad accogliere un survival game a mondo aperto piuttosto apprezzato, soprattutto dal pubblico di gamer, che hanno trovato nell'ultima fatica di SIE Bend Studio un'avventura solida e dalla narrazione coinvolgente. E se ...

Recensione Days Gone per Ps4 Pro - una nuova esclusiva Sony che mostra le sue potenzialità : Arriva in esclusiva Sony per Ps4 il nuovo surival horror dal titolo Days Gone; ennesimo gioco di zombie in stile The Walking Dead. Saremo catapultati in un mondo post apocalittico nel quale, dopo la pandemia, saremo nei panni dell'ex motociclista fuorilegge Deacon St. John: vagabondo, cacciatore di taglie. Ambientato in un martoriato scenario vulcanico nel Pacifico nord-occidentale, Days Gone ci invita a esplorare un mondo sconvolto da mostri ...

Days Gone : alcuni utenti stanno riportando problemi dopo aver installato la patch 1.06 : E'da oggi disponibile il nuovo aggiornamento per Days Gone, la nuova esclusiva PS4 che mette il giocatore nei panni di Deacon St. John in un mondo devastato da un'epidemia di zombie (o qualcosa di simile). Come riporta Gamerevolution, la patch si limita solo a risolvere qualche bug e migliorare la stabilità generale del titolo, tuttavia alcuni utenti hanno riportato diversi problemi, come fastidiosissimi crash. Tramite un post su Reddit, ...