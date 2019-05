Daniele Adani lascia Sky Sport per Dazn | cosa c’è di vero?

Daniele Adani - dopo la lite con Allegri lascia Sky Sport per Dazn con Diletta Leotta : ma era un attacco hacker : Daniele Adani pronto a lasciare Sky Sport: è l’indiscrezione trapelata qualche ora fa sul sito CalcioNapoli24.it, secondo cui per l’opinionista televisivo sarebbe pronto un contratto con Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di alcune partite della Serie A dove è già approdata Diletta Leotta. In realtà però, la notizia non è vera ma è il frutto di un attacco hacker ai danni del sito: “Per fortuna per Lele la news non è ...

Daniele Adani risponde a Massimiliano Allegri : “È stato maleducato e arrogante” : “Allegri? Sicuramente è stato scortese, maleducato e anche arrogante“. Così l’opinionista Danele Adani ha replicato alle parole dell’allenatore della Juventus che, durante un collegamento in diretta con Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus, gli aveva detto “io ho vinto 6 scudetti. Ora parlo io e tu stai zitto”. “Ma soprattutto – ha proseguito Adani intervenendo a Radio Deejay – dicendo che ...

Inter-Juventus - lite in diretta tra Daniele Adani e Massimiliano Allegri : “Ho vinto 6 scudetti. Ora parlo io e tu stai zitto” : Scontro al vetriolo nel post-partita di Inter-Juventus tra il tecnico bianconero Massimiliano Allegri e l’opinionista di Sky Sport Daniele Adani. Il big match di campionato andato in scena a San Siro si è concluso con un pareggio ma a far infuriare Massimiliano Allegri non è il risultato della partita quanto le parole di Adani. “Siete tutti teorici – ha detto all’opinionista di Sky -. Adani sei il primo che legge i libri e di ...