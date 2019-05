Dalla MotoGp al DTM | nuova sfida per Andrea Dovizioso | il pilota della Ducati passa alle…

MotoGp - Test Jerez de la Frontera – Quartararo il più veloce - doppia caduta per Lorenzo : Rossi fuori Dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo il più veloce nei Test del lunedì di Jerez de la Frontera: il giovane pilota Petronas davanti a Crutchlow e Morbidelli. Sessione sfortunata per Lorenzo che cade due volte, novità per Marquez e Rins Neanche il tempo di recuperare le energie dalla dura gara di ieri che i piloti di MotoGp tornano subito in pista. Anche quest’oggi, lo scenario è lo stesso della gara di domenica, il tracciato di Jerez de la Frontera che ha ...

MotoGp - Bagnaia estromette Valentino Rossi Dalla Q2 : la speranza di Pecco è di… non essere licenziato! : Il pilota della Pramac ha chiuso al decimo posto le qualifiche di Jerez dopo aver estromesso in Q1 Valentino Rossi, che partirà a sua volta tredicesimo Qualifiche positive per Pecco Bagnaia a Jerez, il pilota della Pramac chiude con il decimo tempo dopo aver superato brillantemente le forche caudine della Q1. AFP/LaPresse Un risultato sorprendente per il pilota italiano, considerando che a farne le spese è stato niente meno che Valentino ...

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c’è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà Dalla quinta fila : Fabio Quartararo conquista la pole position in Spagna. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, ...

MotoGp – Bagnaia pronto per Austin - Pecco riparte Dalla vittoria in Moto2 : “ci stiamo lavorando” : Dopo il Gp d’Argentina, Pecco Bagnaia palesa le sue sensazioni in vista della gara in Texas sul circuito delle Americhe Il campionato mondiale di MotoGp sbarca in Texas in occasione del terzo appuntamento di stagione. Dopo la vittoria in solitaria di Marc Marquez in Argentina, ad Austin il favorito è sempre il pilota spagnolo della Honda. Prima di vedere i piloti scendere in pista, il giovedì del weekend del Gp delle Americhe si è ...

MotoGp – Marquez sincero ad Austin - Dalla stretta di mano con Valentino Rossi al ricordo di Hayden : “è stato come baciare una ragazza” : Marc Marquez motivato e fiducioso per il Gp di Austin: le parole del campione del mondo in carica in conferenza stampa in Texas La MotoGp si è spostata in Texas: i piloti sono pronti a disputare il terzo round della stagione, il Gp di Austin. Nella terra di Nicky Hayden, che sarà ricordato durante tutto il weekend di gara con diversi omaggi speciali. In attesa di ricordare il Kentucky Kid, i piloti hanno incontrato oggi la stampa, nella ...

MotoGp - Andrea Iannone deluso dall’inizio stagione : vuole di più Dalla sua Aprilia! : Andrea Iannone è giunto sedicesimo nel GP d’Argentina, un risultato che non soddisfa il pilota italiano ex Ducati Andrea Iannone è insoddisfatto dopo il GP d’Argentina ed è pronto a mettersi al lavoro per riconquistare il terreno perso. La sua Aprilia non ha dato sinora i risultati sperati in fatto di performance, ma adesso il pilota italiano auspica un cambio di rotta repentino: “Quella della gara in Argentina non è la ...

MotoGp - Petrucci deluso Dalla prima giornata di libere : “sono scivolato e ci siamo impauriti…” : Il pilota ternano ha espresso la propria delusione per i risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere del Gp d’Argentina Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota forlivese ha chiuso in 1’39”181 davanti all’australiano Jack Miller, staccato di nove millesimi dal rider della ...

MotoGp - Dovizioso sorpreso Dalla sua Ducati : “non mi sarei mai aspettato di partire così bene” : Il pilota della Ducati ha parlato al termine delle prime due sessioni di prove libere, esprimendo la propria soddisfazione per i tempi ottenuti Andrea Dovizioso ha firmato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Argentina in MotoGp. Sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota della Ducati ha chiuso davanti a tutti fermando il crono sull’1.39:181, precedendo l’australiano Jack Miller di soli ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : respinto lo spoiler presentato Dalla Honda? C’è aria tesa a Termas de Rio Hondo : Parlare di guerra tecnica può sembrare esagerato ma, forse, rende l’idea su ciò che sta accadendo nella classe MotoGP. Dopo l’assoluzione della Corte d’Appello di Ginevra (Svizzera) sul “caso Ducati” relativo all’adozione del famigerato spoiler attaccato al forcellone della GP19 che ha ufficializzato il successo di Andrea Dovizioso in Qatar, novità importanti arrivano dall’Argentina, per la precisione a ...

MotoGp – ‘Caso Ducati’ - Max Biaggi non ha dubbi : “bisogna prendere spunto Dalla F1! Ecco il mio parere” : Max Biaggi ed il caso Ducati: le parole dell’ex centauro romano sulle polemiche nate dopo il Gp del Qatar ed il ricorso di quattro team contro lo spoiler della squadra di Borgo Panigale Il caso spoiler nato dopo il Gp del Qatar a causa del ricorso presentato da quattro team contro il forcellone usato in gara dalla Ducati, reputato irregolare. In attesa della decisione della FIM, che dovrebbe essere annunciata prima del Gp ...

MotoGp - Meregalli esalta Valentino Rossi : “prestazione solida - è riuscito ad arrivare a sei decimi Dalla vittoria” : Il team director della Yamaha ha analizzato la gara in Qatar, esprimendo il proprio punto di vista sulla prestazione di Rossi e Viñales Non proprio un esordio da incorniciare per la Yamaha in Qatar, il team giapponese non ha brillato in gara riuscendo ad ottenere al massimo un quinto posto con Valentino Rossi, autore di una rimonta da urlo dopo essere partito 14°. AFP/LaPresse Tutto il contrario invece di Viñales, scattato in pole ma ...

MotoGp - Dovizioso si toglie un sassolino Dalla scarpa : che schiaffo ai critici dopo il successo in Qatar : Il pilota della Ducati è diventato il terzo italiano più vincente nella storia della MotoGp, agguantando Biaggi sul gradino più basso del podio Un pazzesco Andrea Dovizioso si prende il Gp del Qatar, portando la Ducati sul grandino più alto del podio nel primo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp. AFP/LaPresse Un prestazione maiuscola quella del pilota della Ducati, diventato grazie a questo successo il terzo pilota italiano più ...