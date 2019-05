dal blog “Le ballerine sono antisesso” | disse un uomo con le Nike shox

(dal blog) Come ci hanno addestrati a saltare nel cerchio di fuoco : (dal blog) Come ci hanno addestrati a saltare nel cerchio di fuoco Stasera, se non avete niente da fare, guardatevi questa meraviglia; è una chiacchierata con Craxi, se aggiungete la seconda parte dura mezz’ora. Se non riuscite a seguirla, provate con un’intervista ad Andreotti di cinque minuti. Ci sono buone probabilità non riuscirete a guardare nemmeno questa, perché sono noiose. E badate, stanno parlando uomini con una cultura e un carisma ...

(dal blog) L’oclocrazia - questa sconosciuta che viviamo tutti i giorni : (dal blog) L’oclocrazia, questa sconosciuta che viviamo tutti i giorni Siccome la Storia è ciclica, ho pensato che i nostri guai dovevano già essere accaduti in passato. Così ho curiosato nella vita di chi la democrazia l’ha inventata (i greci) e Polibio, nel II secolo a.C., racconta alcune cose interessanti. Provo a riassumere. 1. “Comando io e voi ubbidite” Il sistema di governo più vecchio del mondo è la MONARCHIA. Il Re, ...

(dal blog) Il Met gala e il declino dell’Impero romano spiegati ad Ario : (Dal blog) Il Met gala e il declino dell’Impero romano spiegati ad Ario Ario è un grezzo con la seconda media e una fedina penale di tutto rispetto. Siccome oggi l’argomento caldo è ‘sto Met gala, ho pensato di fare dell’infotainment. «I romani si erano presi il mondo alternando bastonate a tolleranza – più spesso le bastonate – ed erano riusciti ad avere ovunque una burocrazia funzionante e non corrotta, il Diritto e ...

(dal blog) Nuovi partigiani - vecchie battaglie - eterni dubbi : Cara convivente,ricordo ancora il 2016, quando la crudele aggressione di Casapound al Romics massacrò una decina di fumetti con la Coca Cola. Erano i primi segni, e noi gridavamo su Twitter il pericolo fascista. Oggi è tardi. Hanno preso ben lo 0,6% alle elezioni e hanno una casa editrice e una testata giornalistica online. Il troppo è troppo; è mio dovere combatterli. Io e i compagni abbiamo deciso di recarci al Salone del libro di Torino, ...

(dal blog) Ultimissime dal fantaparlamento dei social network : (dal blog) Ultimissime dal fantaparlamento dei social network Ci siamo. Pietro Raffa, blogger su Espresso e Huffington Post, twitta entusiasta che Salvini ha fatto 90 retweet e 536 like, mentre la risposta della Boldrini lo ha surclassato: 546 retweet e 2269 like: “Vincere fuori casa è ancora più bello!”, esclama. Luca Dini, direttore di Glamour, conta i commenti critici a Salvini (oltre 200 su 261!) e dice che Twitter non rappresenta il ...

(dal blog) Burkini o no - tranquilli : il sistema vince sempre : (dal blog) Burkini o no, tranquilli: il sistema vince sempre Di recente sta facendo discutere una pubblicità dove una modella posa in Burkini e hijab. Molti protestano dicendo che è una brutta tendenza, o ricordano le proteste delle francesi quando i musulmani chiesero di coprirsi in spiaggia. Tralasciando che è esilarante come il corpo della donna sia un continuo oggetto di dibattito, o di come chiunque voglia poterne decidere cosa farci e ...

(dal blog) DJ Francesco : “Muovo a tempo il bacino e su Bella ciao mi esprimo” : (Dal blog) DJ Francesco: “Muovo a tempo il bacino e su Bella ciao mi esprimo” In un’intervista, DJ Francesco dice che “Bella ciao” è divisiva e naturalmente tutto finisce in banana tempo zero. La folla si straccia le vesti urlando al ritorno del nazifascismo e piovono insulti sanguinosi. In effetti è strano; anch’io dall’autore di “un passo avanti ondeggiando, uno indietro bailando, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino” mi ...

dal blog : ma che ne sanno i 2000 (a mazurka story) : Grezzoville, nell’alta padania, è un paesino tranquillo dell’entroterra veneto. Adelmo (nome di fantasia) ha 70 anni, una vita vissuta nel jet set di Grezzoville. Qui, tra rifiuti tossici interrati, tangenti, sparatorie, inseguimenti coi Carabinieri e matrimoni in trattore, la vita scorre allo stesso modo che 100 anni fa. Chi non è di questa terra non può capire il suo romanticismo, il suo linguaggio e soprattutto il sublime degrado che ...

dal blog : dire “-ismo” mette i problemi sotto il tappeto - ma ormai somiglia a una canadese : Quali sono i problemi più pressanti dell’Italia? Qualunque sia la vostra risposta, chi non è d’accordo potrà pronunciare qualcosa che finisce in –ismo e tutto si risolverà per magia. Provate. Se pensate il problema siano i disperati che dormono in stazione, pronunceranno “buonismo” e la conversazione finirà in rissa. Se pensate sia la povertà, pronunceranno “comunismo”. Se direte il lavoro, diranno “populismo”. Se direte ...

dal blog : i grandi problemi che esistono solo nella testa degli intellettuali : Dal blog: i grandi problemi che esistono solo nella testa degli intellettuali La presentazione di un libro pieno di accuse morali e considerazioni personaliche venderà meno del mio album hip hop nel 1998. A leggere gli editoriali, pare gli unici problemi del nostro paese siano il F.O.R.S.E. (Fascismo, Omofobia, Razzismo, Sessismo, Estremismo). È davvero così? Perché a me vengono in mente posti di lavoro, potere d’acquisto crollato, ...

dal blog : tutto il 1° maggio - il concertone e i caccapupù riassunti : Dal blog: tutto il 1° maggio, il concertone e i caccapupù riassunti Non c’è mai stata una volta, in tutta la storia del concerto del 1° maggio, in cui la plebe non abbia protestato. Fracassare le balle è il vero sport nazionale italiano, dunque percorriamone insieme le tappe salienti: fu grande indignazione quando gli Elii vennero censurati frettolosamente (1991). Quando il conduttore disse cose sulla Chiesa (2007). Quando aiuto raga ...

dal blog : Il nonno - la fioriera - la bomba e una generazione di mentecatti : Dal blog: Il nonno, la fioriera, la bomba e una generazione di mentecatti È un venerdì qualunque a Sacconago, ridente cittadina di neanche 9000 abitanti vicino a Busto Arsizio. Gli uccellini cinguettano, l’aria odora di primavera, il sole scalda la pregevole chiesetta in mattoni e gli addetti alla raccolta differenziata trovano un proiettile da obice da 105mm. Non sono esperti d’armi, ma qualunque adulto sa riconoscere le cose che fanno BUM, ...

Top Gear nuova serie su Spike dal 13 maggio (Anteprima Blogo) : Arriva da lunedì 13 maggio alle 21.30 su Spike (canale 49 del dtt), in prima tv assoluta la 25a stagione di Top Gear, il più famoso CarShow della Tv. Il mondo della auto, e tutto ciò che si muove a motore, raccontato con una buona dose di humor tipicamente british e una parte di sana irriverenza: Top Gear è uno dei programmi più longevi della televisione. Prodotto per oltre 20 anni dalla BBC, ha ottenuto un grande successo nelle televisioni di ...

