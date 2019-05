Da «Maleficent 2» ai nuovi «Avatar» | ecco tutti i prossimi kolossal Disney

vanityfair

(Di mercoledì 8 maggio 2019) CRUDELIA (2018)MULAN (2018)ALADDIN (2019) IL RE LEONE (2019)ROSE RED (2019)PINOCCHIO (2018)LA SIRENETTA (2017)GENIESCAMPANELLINOTHE CHRONICLES OF PRYDAIN DUMBO (2019) Allasi può dire tutto tranne che non sia previdente. Gli introiti multimilionari derivati dai suoi blockbuster hanno fatto sì che il colosso anticipasse i maggiori titoli che vedremo fino al 2027, con icapitoli die di Star Wars in pole position insieme ai consueti live-action che piacciono tanto al botteghino. Se l’attesa è tutta per i film che affolleranno la stagione da questa primavera fino a Natale, ossia Toy Story 4 (21 giugno), Il Re Leone (19 luglio), l’attesissimo: Mistress of Evil (18 ottobre) con Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, e Frozen II – Il segreto di Arendelle (22 dicembre), la curiosità si sposta più ...