Da James Bond e Osama | a Washington apre il museo-covo delle spie da 160 milioni di

L'attico che piacerebbe a James Bond - con Aston Martin Vulcan compresa nel prezzo : Lusso, tecnologia e addirittura auto esclusive, tutto in un unico pacchetto. Chi avesse a disposizione una cinquantina di milioni di dollari da investire nel mercato immobiliare potrebbe prendere in seria considerazione la nuova proposta che arriva dalle Aston Martin Residences di Miami: in vista della fine dei lavori di costruzione – attualmente prevista per il 2021 – è stato infatti presentato il lussuosissimo attico della struttura, degno di ...

James Bond film : chi è la nuova Bond Girl e perché la conosciamo già : Sono cresciuta a Cuba, in un mondo senza Internet, fatto di relazioni umane. Uso i social ma so che farmi usare da loro può essere pericolosissimo» ... Parola di Bond Girl, la prima born in Cuba... ...

Rami Maleck è il nuovo cattivo di James Bond : davvero un anno d'oro per Rami Malek : dopo l'Oscar per "Bohemian Rapsody" nel biopic dedicato a Freddie Mercury, sarà lui il prossimo cattivo del nuovo film di James Bond che per ora ha solo il ...

007 - Rami Malek sarà il nemico di James Bond (che è ancora Daniel Craig) : Daniel Craig sarà ancora James Bond. Bond 25 è il titolo provvisorio del nuovo film della saga 007. Arriva dalla Giamaica il lancio ufficiale della nuova avventura dell’agente segreto britannico che Craig aveva giurato di non interpretare mai più. Nell’attesa di sapere cosa l’avrà convinto, la conferma di Craig rischia di essere oscurata da un’altra grande novità. Rami Malek, Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, interpreterà il cattivo di ...

Morto a 89 anni l'attore canadese Shane Rimmer - interprete di tre film della serie di James Bond : E' Morto nello Hertfordshire, Inghilterra, a 89 anni l'attore canadese Shane Rimmer , interprete di un centinaio di film con titoli memorabili passati alla storia del cinema, tra cui tre della serie ...

James Bond guiderà un'auto elettrica : Il mondo cambia, la mobilità cambia e pure a James Bond tocca adeguarsi. Nel prossimo capitolo della saga di 007, infatti, l'agente segreto al servizio di sua maestà si metterà al volante di un'auto elettrica, nello specifico una Aston Martin Rapid E. È un modello che per ora esiste solo sulla carta, ma di cui già si conoscono alcune caratteristiche tecniche oltre al fatto che debutterà sul mercato alla fine del 2019. Si tratta di una limousine ...

Così hanno ucciso James Bond : Quando Ian Fleming, asserragliato nella sua villa giamaicana incominciava a battere sui tasti della macchina da scrivere che avrebbe portato alla luce il più celebre romanzo di spionaggio di tutti i tempi - Casino Royale - s"immaginava l"agente segreto "Doppio Zero" protagonista della sua saga milionaria come un ex-commando duro e puro, con una profonda cicatrice sul viso, la passione per le belle donne, per le macchine veloci e con tutti i vizi ...

Così stanno trasformando James Bond in un pensionato : Quattro cose – più una – erano certe nei film di James Bond: automobili potenti dal motore roboante, donne bellissime, azione, distillati (e sigarette). Il fumo l'agente segreto l'aveva già abbandonato nel 2015: niente tabacco, nuoce gravemente alla salute, quindi meglio non mostrare qualcosa di sal

Aston Martin Rapid E - James Bond passa all'auto elettrica : Non esiste James Bond senza Aston Martin e anche nel prossimo film l'agente 007 sfreccerà su una splendida berlina del Marchio britannico, ma questa volta sarà un'auto elettrica. La macchina scelta ...

James Bond non può essere una donna - parola di Eva Green : parola di una ex Bond Girl. Eva Green si è infatti dichiarata contraria all'ipotesi che in futuro 007 possa essere interpretata da un'attrice. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione della promozione del suo nuovo film Dumbo di Tim Burton, l'attrice francese ha detto: "Sono dalla parte delle donne, ma penso davvero che James Bond dovrebbe rimanere un uomo. Non ha senso per lui essere una donna. Le donne possono interpretare ...

